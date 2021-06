“Voglio condividerlo con voi”: struggente confessione di Barbara D’Urso, l’inedita foto

Barbara d’Urso si è lasciata andare ad una struggente confessione, pubblicando una foto del passato che nessuno ha mai visto prima.

Barbara d’Urso si sta godendo le meritate vacanze dal piccolo schermo degli italiani dopo una stagione bella intensa. Non per questo però la bella conduttrice partenopea non smette di essere presente sui social, facendo compagnia in rete tutti i suoi fedeli sostenitori.

Nelle scorse ore, Barbara ha scelto di lasciarsi andare a loro con una toccante confessione sul suo passato, pubblicando una foto che nessuno ha mai visto prima che mostre tutti gli amori della sua vita. Quelli più importanti e che in maniera inevitabile l’hanno segnata per sempre e che porterà sempre nel cuore.

Barbara d’Urso emozionata confessa: “Qui c’è l’amore della mia vita”

Barbara d’Urso ha pubblicato uno scatto appartenente al suo passato, che la immortala al fianco degli uomini più importanti della sua vita. Ovviamente stiamo parlando dei suoi due figli, del suo papà, che purtroppo non c’è più, e del suo ex marito, nonché padre dei suoi figli.

LEGGI ANCHE –> “Ti taglio la testa”: dramma per Barbara D’Urso. Un incubo continuo per la conduttrice

“Non ho molte foto tutti insieme e questa è una delle mie preferite in assoluto“ ha spiegato la conduttrice di Pomeriggio 5 emozionata. “La conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi ❤️” ha poi ammesso, mostrando lo scatto in questione al suo fedele pubblico. “Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre” ha continuato, facendo una delle più belle dichiarazioni d’amore di sempre. “Qui ci sono le mie radici e i miei rami. Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita…” ha poi concluso nostalgica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara d’Urso su Instagram si è raccontata come soltanto lei sa fare, mostrando al suo fedele pubblico un altro pezzo della sua vita privata. Vita che protegge gelosamente e che non vuole diventi di dominio pubblico, ma che sente di poter condividere con quel pubblico che giorno dopo giorno non fa altro che regalarle un successo dietro l’altro.