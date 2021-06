Le scarpe da sogno che tutte noi vorremmo non sono quelle di Cenerentola, ma di The Attico!

Hai sempre sognato di indossare le scarpette di Cenerentola? Questa è la guida di stile che fa per te! Le scarpe da sogno non sono più quelle di Cenerentola di cristallo e lustrini ma di The Attico!

Ognuna di noi ha sempre avuto un debole per qualcosa, un amore segreto da rivelare al mondo solo una volta acquistato. Per molte si tratta di borse, per altre di macchine, per altre ancora, invece, questo amore segreto riguarda le scarpe.

È vero, parliamo sempre di come la moda sia diventata consumista e di come la società di oggi ci imponga uno stile di vita “usa e getta”, dove ogni cosa acquistata viene utilizzata una volta e poi gettata nel dimenticatoio. Ma esistono determinati oggetti che non possono essere codificati semplicemente come “capi d’abbigliamento” ma sono dei veri e propri pezzi di collezione.

Oggi parleremo proprio di ciò, di un brand tutto italiano, che invece di creare abiti, scarpe e accessori per le masse con il solo scopo di soddisfare il trend del momento per passare poi a quello successivo, idealizza e mette in atto delle opere d’arte, con lo scopo ultimo di omaggiare l’indipendenza, la sensualità, la forza e la creatività di ogni donna.

Di quale brand stiamo parlando? Di The Attico!

The Attico è un brand fondato nel 2016 da due personalità ben distinte, Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Nella description del sito ufficiale di The Attico le due fondatrici vengono descritte in maniera opposta: Gilda, estroversa e audace, Giorgia, riservata e misurata. Le due, però, hanno una cosa in comune: l’amore per la moda e per il glamour. Da queste due personalità è nato il brand The Attico, con l’intento di creare oggetti di cui innamorarsi, che possano rimanere nel tempo come i pezzi esposti in un museo. Nell’anima di The Attico c’è la voglia di guardare al futuro, alle necessità delle donne di oggi giorno, mantenendo però uno sguardo nostalgico ad un passato glamour, composto da lustrini, paillettes, piume e scollature.

Quello che a noi interessa soprattutto di questo brand, oggi in questa guida di stile targata CheDonna, sono solo una cosa: le scarpe. E non le scarpe in generale, ma un paio di décolleté alla schiava super colorate indossate da Chiara Biasi!

Allora andiamo subito al dunque di questa guida di stile: vediamo insieme il look di Chiara Biasi con le scarpe di The Attico!

Chiara Biasi indossa le scarpe da sogno di The Attico. Vediamone il look, lo stile e come ricrearlo!

Chiara Biasi, nota influencer e designer italiana di una sua linea di costumi, Matinée, ha indossato e postato ieri sul suo feed di Instagram una foto che la ritraeva in un look semplice ma veramente d’effetto.

Indossava una t-shirt nera con scollatura profonda a V legata da dei laccetti, un jeans a vita media straight, una pochette fucsia portata a tracolla di Bottega Veneta e le scarpe protagoniste della nostra guida di stile di oggi, una décolleté a punta con tacco 12 a spillo, completamente colorato quasi effetto tie-dye sui toni dell’arancione, fucsia e viola, che si allacciavano in caviglia alla schiava. Nello specifico, Chiara Biasi ha intrecciato i lacci della sua scarpa di The Attico sopra i jeans, ricreando uno dei trend del momento.

Il look era molto semplice, ma adatto a tutte le occasioni. Soprattutto volete indossare dei capi molto particolari, come in questo caso una scarpa vistosa, optate sempre per un outfit semplice: sarete perfette.

L’amore per The Attico non ha colpito solo Chiara Biasi ma praticamente tutte le donne dello star system. Sono state paparazzate con indosso scarpe di The Attico donne del calibro di Rihanna, Rosie Huntington-Whiteley, Kim kardashian e tante altre. In Italia, ad esempio, anche Chiara Ferragni non è riuscita a resistere alla tentazione di un paio i scarpe di The Attico. Sul suo feed di Instagram, la Ferragni ha indossato un paio di mules giallo fluo di The Attico abbinando il tutto con un crop top bianco e uno shorts di jeans. Anche qui la semplicità incontra l’esuberanza!

Abbiamo parlato di stile, di moda e di attualità, ma adesso arrivano le note dolenti: quanto costano le scarpe di The Attico indossate da Chiara Biasi e Chiara Ferragni?

Quelle indossate da Chiara Biasi costano €630,00. Quelle indossate da Chiara Ferragni €590,00. Diciamo che anche il prezzo le fa diventare ancora più da sogno!

La guida di stile di CheDonna di oggi incentrata sulle scarpe da sogno di The Attico termina qui.

Termina la guida, ma non il nostro amore per lo stile e per la moda.

Crea il tuo outfit, sfoggia la tua identità e la tua creatività, sarai unica!

Emanuela Cappelli