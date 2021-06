Serena Autieri è famosa per essere uno dei volti più amati del teatro, del cinema e della televisione italiana, ma nella sua vita si “nasconde” anche un flirt che fu al centro del gossip diversi anni fa.

Nata a Napoli, Serena Autieri non ha la fisicità classica delle donne del Sud Italia: occhi verdi e capelli biondi, negli anni Serena ha conquistato il pubblico con interpretazioni intense e ruoli leggeri, con una grande dolcezza ma soprattutto con un’enorme versatilità.

Nel corso della sua carriera Serena Autieri ha calcato i palcoscenici più prestigiosi d’Italia, approdando tra le altre cose al Festival di Sanremo insieme a Claudia Gerini, con la quale co – condusse il Festival di Sanremo 2003.

Quell’anno Claudia e Serena registrarono anche una canzone speciale per il Festival e Serena dimostrò ancora una volta il suo talento di cantante. Nono sono in molti a sapere, ad esempio, che nel 1998 Serena Autieri ha inciso un album musicale.

A dimostrazione che l’attrice ci sa fare con la voce arrivò anche un’ulteriore conferma internazionale: Serena Autieri ha dato la voce a Elsa nella versione italiana di Frozen.

L’attrice ha raccontato che fu suo marito a rispondere alla telefonata della Disney in cui le comunicarono che era stata scelta per il ruolo. All’epoca la sua bambina Giulia era molto piccola e Serena le stava dando da mangiare. Quando la mamma gridò dalla felicità per la buona notizia la piccola sgranò gli occhi pensando che la mamma fosse impazzita!

Tra l’altro la figlia di Serena Autieri fu coinvolta nel progetto di Frozen 2, per il quale diede la voce ad alcune bambine del villaggio.

Da allora Giulia non ha più smesso di frequentare i set televisivi e cinematografici, anche perché segue spesso la mamma sul lavoro.

Chi sono il marito e la figlia di serena Autieri?

Attualmente Serena Autieri è sposata con il marito Enrico Griselli, manager originario della provincia di Perugia. I due si sono sposati nel 2010 ma la loro relazione non è cominciata in maniera usuale. Per alcune settimane si sono sentiti solo al telefono perché Enrico si trovava a Dubai, dove lavorava. Al ritorno di Enrico i due hanno cominciato a frequentarsi per poi arrivare all’altare l’11 Settembre.

Durante il fidanzamento i due si sono concessi spesso fughe romantiche nel deserto di Dubai, che però ovviamente si sono interrotte in via definitiva quando la famiglia si è allargata.

Tre anni dopo il matrimonio è nata la loro unica figlia Giulia Tosca, che assomiglia moltissimo alla mamma e che si dedica con passione (e ottimi risultati) alla ginnastica artistica.

Per Giulia Serena è stata disposta a mettere da parte la carriera e addirittura a mettersi da parte come persona per dedicarsi completamente alla bambina e alla cura della famiglia.

“Mio marito mi consigliava di prendermi del tempo per me, ma io ero completamente realizzata dedicandomi alla famiglia” spiegò Serena.

Del resto però Serena non fu l’unica a rivoluzionare la propria vita dopo la nascita della bambina: Enrico rinunciò al lavoro negli Emirati Arabi Uniti per trasferirsi definitivamente in Italia.

I flirt di Serena Autieri con Gabriel Garko e il marito di Caterina Balivo

Uno dei maggiori successi professionali di Serena Autieri fu la partecipazione alla serie televisiva L’Onore e il Rispetto, per la quale recitò fianco a fianco a Gabriel Garko. All’epoca il gossip si scatenò e si diffuse la convinzione ci fosse un flirt tra i due attori.

Dopo il coming out in diretta nazionale di Gabriel Garko e lo scoppio dello Scandalo Ares, è plausibile che anche il flirt tra Gabriel e Serena fosse una manovra mediatica per mantenere alta la fama dell’attore come sex symbol eterosessuale, ma si tratta ormai di una storia molto vecchia.

Più recente sarebbe invece il flirt tra Serena Autieri e Giulio Maria Brera, l’attuale marito di Caterina Balivo. Brera è stato più volte intervistato in merito alla relazione con la Autieri ma ha sempre minimizzato la questione, affermando che si è trattato di una breve frequentazione senza troppa importanza.

Di certo Serena non è rimasta a crucciarsi per una frequentazione che non si è trasformata in qualcosa di più importante, dal momento che oggi, a oltre 10 anni di distanza dal suo “Sì” davanti all’altare sembra ancora innamorata come il primo giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

Nome e Cognome: Serena Autieri

Città di nascita: Napoli

Data di nascita: 4 aprile 1976

Segno Zodiacale: Ariete

Altezza: 171 cm

Peso: 54 Kg

Instagram: @serena_autieri