Giulia Salemi piange per Pierpaolo | L’ossessione di Damiano David | Cecilia Rodriguez si ricrede

Giulia Salemi piange per il suo Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez cambia idea su Ignazio Moser dopo l’Isola dei Famosi.

Giulia Salemi è la protagonista indiscussa del nuovo numero del nostro TG Pettegola, l’unico telegiornale che informa gli utenti della rete sui maggiori avvenimenti legati al mondo della cronaca rosa. La bella modella di origini iraniane nelle scorse ore non ha potuto fare a meno di commuoversi di fronte alla sorpresa fattale dal suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. Un gesto inaspettata che l’ha lasciata senza parole, facendo lo stesso effetto anche sui suoi fedeli sostenitori, ma attenzione perché le notizie del giorno non sono di certo finite qui.

Oltre a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è impossibile non parlare di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sorella minore di Belen ha fatto dietrofront sul suo compagno. No, è ancora sicura del sentimento che prova nei suoi confronti, ma ha cambiato idea su un altro aspetto che prima aveva categoricamente bocciato. Curiosi di sapere quale?

Si passa poi a Filippo Bisciglia, che a pochi giorni dall’inizio di questa nuova edizione di Temptation Island, non ha potuto fare a meno di rivelare il momento che più gli è rimasto impresso durante il corso di tutte queste edizioni che ha portato in scena. Così come sono rimaste impresse le recenti dichiarazioni di Isabella Ricci di Uomini e Donne sulla sua acerrima nemica Gemma Galgani. Come reagirà quest’ultima di fronte alle sue parole?

