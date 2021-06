“Madre Natura spostati, c’è Giulia Salemi”: la foto che infiamma il web

Giulia Salemi ha lasciato tutti gli utenti della rete senza parole dopo aver pubblicato uno scatto che la ritrae più bella che mai.

Giulia Salemi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dopo la fine dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, dove è uscita non solo come una delle vincitrici morali dell’ultima edizione andata in onda, ma anche un uomo al suo fianco. In quanto non è di certo un mistero che tra lei e Pierpaolo Pretelli, sotto i riflettori, sia nata una bellissima storia d’amore che prosegue a gonfie vele e che tanto fa sognare gli utenti della rete.

Di recente però a far sognare gli utenti della rete non è soltanto stata la loro relazione, ma anche l’ultima scatto pubblicato su Instagram dalla Salemi che oltre ad aver fatto strage di like, ha fatto strage nei loro cuori.

Giulia Salemi fa strage di cuori: lo scatto conquista proprio tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Giulia Salemi ha pubblicato uno scatto che la ritrae indossare uno dei costumi realizzati da lei per quest’estate. La foto in questione non è di certo passata inosservata, visto che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha anche consigliato agli utenti che cosa valorizza il costume da lei ideato.

“Weekend a Forte Dei Marmi con il mio Jasmine in Microfibra push up che fa delle boobs pazzesche e lo slip con anelli a vita alta che fa uno shape che ciao” ha scritto la bella modella di origini iraniane e non sono mancati i commenti dei fan, rapiti dalla sua bellezza.

“Madre natura espostati che c’è la Salemi“ ha scritto un suo fedele sostenitori, imitando un po’ la cadenza brasiliana di Dayane Mello, compagna di viaggio di Giulia durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. “Complimenti anche al fotografo” ha commentato invece un altro fan, facendo riferimento a Pierpaolo Pretelli che è solito scattare lui le foto che la Salemi pubblica sui social. “E’ sempre più bravo e vista dai suoi occhi rende ancora di più” ha concluso, trovando numerosi consensi.

Giulia Salemi ha mandato in tilt il web con il suo ultimo scatto, che la ritrae più bella che mai.