Barbara Capponi, chi è: età, altezza e una devozione che le ha cambiato la vita

Barbara Capponi, nota giornalista, è molto devota. Il suo rapporto con la fede si è rivelato fondamentale anche in ambito professionale.

Barbara Capponi è un noto volto Rai, giornalista e conduttrice, che ha sempre prestato la propria professionalità al piccolo schermo. La passione per l’informazione c’è sin dalla tenera età, assieme a una spiccata femminilità che le consente di ottenere il titolo di Miss Marche, in concreto la Capponi si laurea in Giurisprudenza e coltiva il sogno di diventare cronista. Intento che riesce grazie all’approdo nelle prime realtà locali, quali Corriere Adriatico e Tvs Onda Sambenedettese.

Nome: Barbara Capponi

Età: 52

Data di nascita: 13 gennaio 1968

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: giornalista e conduttrice televisiva

Luogo di nascita: Fermo (Marche)

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Profili social: Instagram

Leggi anche – Chiara Ferragni senza veli sui social: la foto sotto la doccia è da infarto

Barbara Capponi carriera

Successivamente approda a “Il Messaggero” fino ai primi anni Duemila quando approda in Rai come giornalista del Tg1 e inviata di trasmissioni come “La Vita in Diretta”. Al fianco di personalità come Marco Liorni racconta la quotidianità con dovizia e sagacia. Questo fa di lei una notevole risorsa per la Rai che la mette sempre al centro di nuove sfide, come quella con “Uno Mattina Estate”.

Il format la vede protagonista sin dal 2019, attualmente fa coppia con Alessandro Baracchini e visita i luoghi più rappresentativi del nostro Paese. Sodalizio che funziona sul piano professionale, nella vita privata la presentatrice è legata al collega Pietro Forconi. Non ha figli, ma è molto legata ai nipoti Riccardo e Ludovica.

Zia attenta, professionista esemplare e donna molto devota: Barbara Capponi riserva uno spazio importante della propria vita alla religione, nel 2019 ha anche preso parte al pellegrinaggio dell’Associazione Unitalsi a Lourdes, santuario mariano situato nei Pirenei francesi. In attesa di nuove sfide la giornalista resta un riferimento per la rete ammiraglia: pronta a riservarle altre entusiasmanti opportunità di approfondimento giornalistico.