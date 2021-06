Giulia Salemi piange per Pierpaolo Pretelli: il video che spiazza

Giulia Salemi non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime di fronte al gesto di Pierpaolo Pretelli: il video ha emozionato i fan.

Giulia Salemi è al settimo cielo. La bella modella di origini persiane sta vivendo un periodo d’oro, non solo dal punto di vista professionale, visto che ha recentemente lanciato la sua linea di costumi, ma anche da quello privato considerato che la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele.

Nelle scorse ore l’ex velino moro di Striscia la Notizia ha lasciato senza parole la sua compagna, che non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime a causa di un suo recente gesto. Che cosa è successo? Pierpaolo Pretelli ha commosso Giulia Salemi e tutti i loro fedeli sostenitori non hanno potuto fare a meno di fare lo stesso.

Pierpaolo Pretelli lascia senza parole Giulia Salemi: il gesto emoziona

Pierpaolo Pretelli è stato un vero e proprio romanticone. Tant’è che è riuscito a fare restare, cosa alquanto rara, la Salemi senza parole, ma che cosa è successo? Durante la serata di ieri, i due sono andati a cena fuori e non appena è scoccata la mezzanotte, l’ex velino moro di Striscia La Notizia le ha fatto recapitare una torta. In un primo momento lei non ha compreso il motivo di quel gesto, fin quando lui non ha scelto di sbilanciarsi e rivelarle perché ha fatto tutto questo.

LEGGI ANCHE –> Ex di Tommaso Zorzi al GF Vip | Giulia Salemi sfogo | La figlia di Belen Rodriguez

Pierpaolo le ha regalato una torta perché il 26 giugno rappresenta una data molto importante per la loro relazione. In quanto ben sei mesi fa si sono dati il primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip. Giulia, non appena ha sentito queste parole, è scoppiata in lacrime dalla commozione, apprezzando il romantico gesto di lui per questo nuovo traguardo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo e Giulia (@pp_gs_piergiuli)

Giulia e Pierpaolo sono più belli e innamorati che mai e giorno dopo giorno non fanno altro che dimostrarselo a vicenda.