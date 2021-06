Cecilia Rodriguez, clamoroso dietrofront su Ignazio Moser: ora cambia tutto!

Cecilia Rodriguez ha cambiato idea su Ignazio Moser, facendo un dietrofront nei suoi confronti che è stato condiviso da tutti i fan.

Cecilia Rodriguez nelle scorse ore ha spiazzato tutti i suoi fedeli sostenitori, facendo un dietrofront su Ignazio Moser. Gli utenti della rete, però, non hanno potuto fare a meno di concordare con lei. Che cosa è successo?

Il loro rapporto, è bene precisare, prosegue a gonfie vele ma c’è un altro aspetto su cui la sorella minore di Belen durante il corso di queste settimane ha cambiato idea. Quale? Durante la partecipazione di lui all’Isola dei Famosi, ha scelto di rasarsi a zero barba e capelli al fine di poter vincere un abbandonante porzione di pasta al giorno. La scelta, seppur sostenuta da Cechu, non l’aveva fatta impazzire. In quanto non ha mai nascosto di avere una certa attrazione per i ragazzi con i capelli lunghi e ci aveva impiegato tanto tempo a farglieli crescere e nel giro di pochi minuti sono tornati più corti di prima.

Ora però Cecilia Rodriguez ha cambiato Idea su Ignazio Moser ammettendo tutti ai suoi fedeli sostenitori.

Ignazio Moser conquista, di nuovo, Cecilia Rodriguez: lei è pazza di lui

Ignazio Moser ha fatto di nuovo colpo sulla sua Cecilia Rodriguez. In quanto lei non ha potuto fare a meno di confidare ai suoi fedeli sostenitori che dopo di tutto lui è bellissimo anche cosi. Anzi, quasi quasi lo preferisce in questa nuova versione rispetto a quando portava i capelli più lunghi.

LEGGI ANCHE –> Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, è polemica: il gesto che non avrebbero dovuto fare

“Posso dirvi?” ha esordito Cecilia, pubblicando un dolce scatto che la ritrae in compagnia dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. “Mi piace ancora di più pelato“ ha ammesso, nonostante in un primo momento, anche più di uno, provasse qualche dubbio in merito al nuovo look del suo Ignazio, ma che con il passare dei giorni è riuscita a farla ricredere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia e Ignazio dopo l’Isola dei Famosi sono più felici e innamorati che mai ed ora lei si è perfino convinta sul nuovo look di lui. Insomma, che cosa volere di più dalla vita?