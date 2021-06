L’ex tronista di Uomini e Donne di nuovo papà, dopo la femminuccia arriva il maschietto! La famiglia si allarga per Luca Viganò e per la compagna Fernanda Covani: lo scatto di gioia.

Il percorso che ha fatto Luca Viganò nel programma del pomeriggio di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, è ben noto ai fan più attenti e affezionati del programma. Luca Viganò, l’ex tronista di Uomini e Donne che scelse all’epoca Luce Barucchi, è diventato padre per la seconda volta: è nato il primo figlio maschio, Gabriele. Su Instagram, tutta la sua gioia: “Sissi Comani è stata una grande, sia lei che Gabriele stanno benissimo”. La prima figlia, Rebecca, è nata il primo agosto 2017.

LEGGI ANCHE –> Papà a 52 anni: l’attore più amato lo annuncia in grande stile

Luca Viganò papà per la seconda volta: la foto della nascita di Gabriele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUCA_VIGANÓ (@lucaviganohappy)

Luca Viganò ha condiviso su Instagram – con posizione a Gallarate – tutta la sua gioia e il suo amore per il nuovo arrivo in famiglia e per la sua compagna che, vale la pena ricordare, è in ottime condizioni di salute. Ecco il messaggio:

“Stanotte è nato Gabriele, @sissi_comani è stata una grande, sia lei che Gabriele, stanno benissimo. Grazie ai medici, le ostetriche e le infermiere sono stati fantastiche.

Un ringraziamento a Nicoletta, che ha fatto nascere sia Rebecca sia Gabriele.” Il piccolo è venuto alla luce nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 giugno 2021.”

Luca Viganò, 36 anni di Varese, ha partecipato nell’edizione in cui ha fatto coppia con un altro tronista, al tempo molto amato, parliamo di Marco Fantini. Come è noto, la scelta di Luca Viganò alla fine fu Luce Barucchi, ma la loro storia d’amore franò dopo poco tempo. Il motivo? Era un amore a distanza e per questo non ha funzionato. Luca Viganò ha successivamente conosciuto Fernanda Covani, madre dei suoi due figlə: Rebecca e Gabriele. Per Rebecca, Luca Viganò scrisse: “A 14 anni ho sognato che mia figlia si sarebbe chiamata Rebecca, ho scritto un libro e alla protagonista femminile ho dato quel nome”.