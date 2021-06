Temptation Island ricordate tutte le coppie che si sono lasciate durante o dopo il reality in onda su Canale 5 direttamente dalla Sardegna? Scopriamoli insieme.

Negli anni del noto programma televisivo targato Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island sono passate tante e tante coppie. Tutte con motivazioni differenti, hanno affrontato la sfida di sottoporsi alla separazione forzata e con “tentatori” e “tentatrici” pronti a mettere in seria crisi la loro fedeltà.

Alcune di queste coppie sono sopravvissute alla tempesta, altre hanno faticato parecchio e altre ancora sono scoppiate. Alcune di esse direttamente al falò di confronto, altre tornate a casa insieme invece hanno deciso di separarsi soltanto in un momento successivo.

Tutte le coppie di Temptation Island che si sono lasciate

In attesa che inizi la nuova edizione di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti di Canale 5, possiamo ripercorrere le storie di alcuni dei protagonisti che dopo la partecipazione al reality hanno avuto segni di cedimento. Se molte coppie sono rimaste insieme altre, invece, sono scoppiate come Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco a dimostrazione del fatto che non tutti gli amori durano per sempre. Ma non sono gli unici, anche Flavio Zerrella e Roberta Mercurio a Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, passando per Ludovica Valli e Fabio Ferrara, coppia nata attraverso lo schermo di un altro dating show, Uomini e Donne.

Se l’ultima edizione, quella del 2020, non ha portato particolari scompigli nelle coppie partecipanti, nonostante qualche crisi momentanea, ma rientrata nell’arco di alcuni mesi come quella tra Sofia Calesso e Alessandro Medici, oppure Valeria Liberati e Ciavy o il tira e molla continuo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, nelle edizioni precedenti tra nip e vip molte coppie sono collassate.

Ecco un piccolo elenco delle coppie scoppiate e di quello che è successo nella loro vita dopo l’esperienza nell’isola di Temptation Island:

Flavio Zerrella e Roberta Mercurio.

Furono tra i protagonisti più amati della prima edizione del docu-reality di Canale 5. I due si presentarono per mettersi alla prova, ma alla fine dell’esperienza a Temptation, sembravano pronti per dirsi addio. Una volta chiuso il reality, però, nonostante Flavio si fosse particolarmente avvicinato alla single Diana, Roberta decise di dargli una seconda chance e nel 2017 i due avevano anche annunciato le nozze. Qualcosa, però, ha distrutto i loro piani, tanto che, attualmente la coppia ha preso strade diverse. Lei fidanzata con il calciatore Luca Caldirola è appena diventata mamma, mentre lui sta per diventare papà: aspetta un figlio da Nunzia Sansone, anche lei volto di Temptation Island.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia Sansone ☘️ (@nunziasansone)

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco.

I due hanno partecipato recentemente al docu-reality, nel dettaglio hanno partecipato nel 2019. Fidanzati da 13 anni, il loro rapporto era arrivato ad un punto di non ritorno: ultima chance Temptation Island. Lui una volta arrivato nel villaggio dei fidanzati, si lascia tentare dalla single Sonia Onelli con la quale scappa anche un bacio. Ci saranno ben due falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo che, alla fine, si concludono con una separazione tra i due. Non convinta, subito dopo il falò e nonostante le incertezze del fidanzato, è Nunzia a rincorrerlo, ma nonostante un rappacificamento iniziale i due si sono lasciati definitivamente. Infatti lei oggi ha intrapreso una relazione con Flavio.

Valeria Vassallo e Roberto Ranieri.

La coppia insieme da due anni si presentò a Temptation Island 2016, dove Roberto dimostrò di avere un comportamento a dir poco libertino con le tentatrici presenti nel reality. Questo modo di fare non fu affatto accettato da Valeria che, quindi, decise di mettere fine alla sua storia d’amore. Attualmente lui è fidanzato da un anno con una ragazza di nome Floriana De Maria, mentre lei aveva iniziato una storia con un altro ma non si sa se stanno ancora insieme o meno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᏒᎧᏰᏋᏒᏖᎧ ᏒᏗᏁᎥᏋᏒᎥ (@roberto_ranieri_)

Gianmarco Valenza e Aurora Betti.

Nel cast di Temptation Island 2014 ci sono anche Gianmarco Valenza e Aurora Betti. I due, fidanzati da qualche mese, decidono di giocarsi il tutto per tutto con questa esperienza, dopo aver iniziato da poco una convivenza. Il reality finisce per minare la solidità del loro rapporto, soprattutto quando lei si avvicina al single Giorgi Nehme ex ballerino di Amici con il quale ci fu anche un bacio. La storia, quindi, si concluse con il programma e attualmente dopo aver riscontrato un grande successo, partecipando anche a Uomini e Donne e diventando un volto noto anche per altri programmi in tv, Valenza avrebbe una storia con Sara Pandini, bartender milanese. Di lei si sa che ha avuto un bambino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianmarco Valenza (@gianmarcovalenza)

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.

I due parteciparono all’edizione 2018 di Temptation Island, dopo essersi incontrati a Uomini e Donne. Il loro percorso nel reality fu piuttosto travagliato, dal momento che Giordano mal sopportava l’avvicinamento della sua Nilufar al single Nicolò Ferrari. Nonostante qualche battibecco, i due uscirono insieme dal programma. La storia, però, non durò a lungo tanto è vero che i due si sono lasciati.

Ludovica Valli e Fabio Ferrara.

La coppia è nata sotto i riflettori di Uomini e Donne nel 2016, dove Ludovica Valli era tronista e lui era uno dei suoi corteggiatori.Dunque i due decidono poi di partecipare a Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti mette definitivamente fine alla loro storia, dal momento che entrambi non hanno vissuto bene il distacco e le vicende venutesi a creare all’Is Morus Relais. Lei adesso è fidanzata con Gianmaria Di Gregorio, dal quale ha avuto anche una figlia, Anastasia.

Amedeo Andreozzi e Alessia Messina.

Come la coppia precedente, anche loro sono nati sotto i riflettori di Uomini e Donne. Amedeo e Alessia decidono di mettere alla prova i loro sentimenti partecipando a Temptation Island nel 2015, dove però la loro storia inizia a vacillare, senza però inficiare particolarmente il rapporto. Ad un mese dalla chiusura del reality, però, i due si lasciano. Attualmente Andreozzi è fidanzato con Giulia Todaro, attrice vista anche in serie note come “L’amica geniale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMEDEO ANDREOZZI (@amedeoandreozzi.ig)

Tara Gabrielletto e Cristian Galella.

La storia di Tara Gabrielletto e Cristian Galella è piuttosto complessa, dal momento che i due decidono di partecipare a Temptation Island cinque anni dopo il loro primo incontro a Uomini e Donne. Una coppia solida che, infatti, non si è lasciata scalfire dalla dinamiche del reality. I due si sono anche sposati, tre anni fa, ma proprio quest’anno tra loro sono emerse delle difficoltà che hanno portato alla separazione.

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.

Altra coppia che dopo la partecipazione a Temptation Island è naufragata è quella formata da Andrea Zenga, figlio del già noto Walter, presentatosi al reality con la sua fidanzata Alessandra Sgolastra. Lui, riservato e timido, lei invece più estroversa e ciarliera hanno visto arrivare la loro storia con qualche anno alle spalle, al capolinea dopo che lei ha mostrato un certo interesse nei confronti del single Andrea Cerioli. Attualmente Zenga, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha trovato l’amore con Rosalinda Cannavò che, a sua volta, ha lasciato il fidanzato Giuliano Condorelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni.

Presentatosi nell’edizione del 2019. Tutte le coppie partecipanti, infatti, si sono lasciate, salvo poi qualche ritorno di fiamma. I due con la loro partecipazione al reality, hanno scoperto nuove parti di sé. Lui durante l’esperienza si è avvicinato alla single Elena, aprendosi completamente e lasciando di stucco la sua fidanzata che mai si sarebbe aspettata nulla del genere.

Jessica Battistello e Andrea Filomena.

Anche l’amore tra Jessica Battistello e Andrea Filomena è poi naufragato. Durante il reality era stata lei ad avvicinarsi particolarmente al single Alessandro Zarino, tra i due era nata una bella affinità che aveva profondamente deluso Andrea che si è sentito usato e sfruttato. Dopo un primo momento divisi, i due hanno poi deciso di riprovarci, ma la storia è comunque finita a marzo di quest’anno.

Serena Enardu e Pago.

Regina e re indiscussi dell’edizione vip sono stati Serena Enardu e Pago. Il cantante si è sempre dimostrato corretto e rispettoso nei confronti della sua compagna, pur non disdegnando la compagnia delle single, con le quali però si limitava a ridere e scherzare. Ben oltre, invece, è stata l’attrazione tra Serena Enardu e Alessandro Graziani con cui l’ex volto di Uomini e Donne aveva instaurato un rapporto piuttosto intimo. La loro storia dopo il reality ha subito continui alti e bassi, tentativi di rimettere insieme i pezzi che, però, non hanno funzionato e, infatti, dopo un primo ritorno che sembrava ufficiale dopo la partecipazione di lui al GF Vip, alla fine si sono lasciati definitivamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale)

Anna Ascione e Gennaro Mauro.

Entrati a Temptation Island convinti che avrebbero potuto superare tutte le loro difficoltà, sono usciti separati dal reality, dove Anna si avvicina al single Mario, con il quale è nato un feeling immediato. Gennaro, confuso e amareggiato per l’accaduto, prova ad insistere per tornare insieme, ma lei non ha intenzione di concedergli una seconda chance.

Patrick Baldassari e Valeria Marini.

Nell’edizione Vip del 2018 tra i fidanzati che si sono cimentati nel viaggio dei sentimenti c’erano anche Valeria Marini e Patrick Baldassari. Insieme da non molto i due pensavano di non essere toccati da questa esperienza che, però, ha portato alla fine della loro storia, dopo che la showgirl si è pericolosamente avvicinata al single Ivan Gonzales.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟❤️🌟💋🌟💋🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

Giorgia Lucini e Manfredi Ferlicchia. Erano entrati a Temptation Island con una storia di tre anni alle spalle, sicuri che nulla avrebbe potuto scalfire il loro amore, invece qualcosa durante il reality è andato storto. Lei, infatti, si era lasciata andare a qualche confidenza piuttosto intima con il single Nicolò, che non era particolarmente andata a genio al suo fidanzato, tanto che Manfredi aveva deciso di lasciarla in malo modo. Da quel momento non si noi mai più chiariti. Giorgia Lucini, poi, ha avuto una storia con Andrea Damante, prima che lui avesse la relazione con Giulia De Lellis. Lei ha trovato la felicità accanto al calciatore Federico Loschi, con il quale ha anche avuto due bambini.