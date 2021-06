“E’ arrivato il momento”: Francesca Fioretti si svela dopo tre anni dalla morte di Davide Astori

Francesca Fioretti, dopo la scomparsa di Davide Astori, ha rotto il silenzio, rivelando che ora dopo tempo è arrivato finalmente il momento.

Francesca Fioretti è nota al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato al Grande Fratello e per la sua bellissima storia d’amore, da cui è nata anche una figlia, Vittoria, con il calciatore Davide Astori, tragicamente scomparso nel 2018.

Francesca ha deciso di raccontare se stessa, e il suo dolore, attraverso le pagine di un libro, il suo primo libro, intitolato Io sono più amore, e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Mow dove si racconta a cuore aperto, rivelando che l’amore per Davide c’è ancora e sicuramente con il tempo si trasformerà in qualcosa di diverso. Nonostante ciò la Fioretti si è detta pronta a volersi innamorare di nuovo e sul suo uomo ha le idee ben chiare. In quanto non vuole in alcun modo rimpiazzare il calciatore e vuole che il suo futuro amore, com’è giusto che sia, rispetti il dolore che lei e sua figlia provano ormai da anni. Senza essere in alcun modo geloso di una delle persone più importanti della sua vita.

Davide Astori, Francesca Fioretti rompe il silenzio: “Non finirà mai”

Francesca Fioretti ci tiene a mettere le cose in chiaro con chi farà parte della sua vita. Vuole che accolga non solo lei, ma anche la sua bambina Vittoria, figlia di Davide Astori, e il dolore per la sua scomparsa perché lui vivrà per sempre nei loro cuori e loro vogliono, com’è giusto che sia, che resti sempre lì. Al loro fianco.

“Chi intraprende una storia seria con me sa che questa è la mia vita e che se accogli me, accogli Vittoria e accogli pure il nostro dolore, che viviamo noi, ma che comunque c’è” ha esordito la Fioretti durante il corso dell’intervista, in occasione della presentazione del suo libro.

“La persona che mi attirerà in futuro non sarà mai simile a Davide“ ha poi chiarito, affermando che non ha alcuna intenzione di cercare una sua imitazione. “Lui aveva un carattere particolare, ci compensavamo, gli aspetti di Davide non li cercherò in altri“ ha specificato. “In altri troverò qualcosa che lui non aveva” ha aggiunto. “L’amore per Davide non finirà mai, ma con il tempo si trasforma e non vuol dire che non mi innamorerò più. In questa cosa ci credo fortemente” ha concluso per poi lasciarsi andare ad un’ultima ed intima confessione.

“Dopo tre anni ho imparato a convivere con questa storia, la mia paura più grande era non riuscirmi a godermi le cose“ ha confidato per la prima volta. “Vorrei ancora sorprendermi, innamorarmi, emozionarmi ancora, vorrei ancora essere felice“.

Francesca Fioretti dopo la morte di Davide Astori è pronta a ricominciare, ma sempre con lui al suo fianco che ha un posto speciale nel suo cuore e in quello di sua figlia.