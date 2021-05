Francesca Fioretti e Vittoria, compagna e figlia Davide Astori, chi sono: età, altezza

Francesca Fioretti e Vittoria chi sono? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di loro: età, carriera e vita privata della compagna e figlia di Davide Astori.

Francesca Fioretti è nota al pubblico del piccolo schermo per essere stata la compagna di Davide Astori, il calciatore tragicamente scomparso nel 2018. Dalla loro storia d’amore è nata anche una bambina, Vittoria. Scopriamo insieme qualche curiosità in più sulla vita della Fioretti e della sua piccola.

Nome: Francesca Fioretti

Età: 36 anni

Data di nascita: 23/ 05/ 1985

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Modella

Luogo di nascita: Maddaloni

Altezza: 174 cm

Peso: 57 kg

Profilo Social: Instagram

Francesca Fioretti vita privata

Francesca Fioretti viene alla luce il 23 maggio, durante l’anno 1985. La modella nasce a Maddaloni, che si trova in provincia di Caserta. Fin da piccola, la Fioretti ha una spiccata passione per la moda e spera che da grande possa diventare la sua professione. Grazie alla sua determinazione riesce a realizzare il suo sogno, entrando nel mondo dello spettacolo nel 2009, prendendo parte al Grande Fratello. Dopo la sua partecipazione al reality show di successo di canale 5, la sua strada è tutta in salita. Tant’è che prende parte anche a Pechino Express e per quanto riguarda la moda ha lanciato ben due linee di costumi, diventando di fatto una stilista.

Nonostante ciò non ha messo da parte la sua formazione, tant’è che si è laureata in Economia aziendale.

LEGGI ANCHE –> Francesca Fioretti ritrova l’amore dopo Davide Astori e sempre nel mondo del pallone

Davide Astori e Francesca Fioretti figlia e storia d’amore

Prima di conoscere il grande amore con Davide Astori, Francesca Fioretti ha avuto una relazione, durata ben 3 anni, con un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo. Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, invece, si lega a Ferdi Berisa, nonché vincitore di quell’edizione. Nel 2013 però incontra il calciatore ed è subito amore. Tant’è che 3 anni dopo mettono alla luce la loro prima, e unica, figlia: Vittoria. La loro relazione è stata bruscamente interrotta dal destino. In quanto nel 2018 il calciatore viene a mancare. Davide Astori è morto nel sonno per una bdradiaritmnia. Dopo il grave lutto subito, la Fioretti, insieme a sua figlia, sceglie di trasferirsi a Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti)

Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, dopo un periodo difficile vissuto a causa della scomparsa del calciatore, sembrerebbe aver ritrovato una certa serenità.