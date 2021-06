“Un calvario. Visitata da 19 medici e ripresa per i capelli”: il terribile dramma di Francesca Manzini

Francesca Manzini dopo Striscia La Notizia si è svelata come non mai, facendo una triste confessione di cui il pubblico non era a conoscenza.

Francesca Manzini è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a programmi di successo come Amici Celebrities e Striscia La Notizia, che ha condotto di recente. Francesca, quando è in onda, si mostra sempre allegra e spensierata, ma non tutti sanno infatti che dentro di sé per anni ha provato un forte dolore.

La conduttrice del noto tg satirico, tra le pagine di Diva e Donna, ha rivelato di aver sofferto di disturbi alimentari e non solo. Qualche tempo fa l’è stato diagnosticato anche un tumore all’utero, ma fortunatamente ora il peggio sembrerebbe essere passato e la Manzini è pronta più che mai a viversi la vita nel migliore dei modi, prima però ha voluto raccontarsi al pubblico come mai prima d’ora, rivelando tutti i demoni che hanno fatto parte del suo passato e che l’hanno aiutata a diventare la donna che è oggi.

Francesca Manzini dopo Striscia la Notizia: la triste confessione

Francesca Manzini ha rivelato che è stata visitata, durante il periodo in cui soffriva di disturbi alimentari, da ben 19 anni e che hanno dovuta riprenderla per i capelli pur di poterla curare e permetterle di poter vivere la sua vita serenamente, senza che questa fosse messa a rischio. Anche se quest’esperienza, forse in maniera inevitabile, l’ha segnata nel profondo.

“Mi visitarono 19 medici, un calvario. Mi hanno ripreso per i capelli“ ha confidato la conduttrice di Striscia La Notizia. “Ora ne sono fuori anche se qualche strascico m’è rimasto” ha aggiunto. “La fame nervosa a volte mi riprende. Ora quel po’ di sovrappeso dipende dall’aver smesso di fumare” ha poi concluso, affrontando anche il discorso della malattia.

“Il giorno prima dell’operazione andai al mare e mi dissi: la vita va semplificata. I pensieri e le persone ti fanno ammalare“ ha poi confidato per la prima volta. “Nel mio caso fu una persona a causarmi un dolore che mi ha quasi ucciso” ha proseguito nel suo racconto. “Dopo l’operazione non sono più vorace di cibo e di vita. Non permetterò più a nessuno di farmi del male” ha concluso, toccando poi la sfera sentimentale della sua vita. In quanto ora ha finalmente trovato l’amore della sua vita, dopo la sua storica relazione che è terminata durante lo scorso lockdown.

L’uomo che ha fatto tornare a battere il cuore di Francesca Manzini è Marco Scimia e con lui al suo fianco intravede qualcosa di duraturo nel futuro: “Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa” ha concluso la conduttrice, rivelando ancora un altro tassello inedito della sua vita, che insieme al suo talento e simpatia le hanno permesso di fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo.