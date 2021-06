Matilde Gioli, chi è: età, altezza, il drammatico incidente e il terribile lutto che hanno stravolto la sua vita

Matilde Gioli, celebre attrice italiana, è un volto noto del piccolo e grande schermo. Fra le protagoniste di “Doc – nelle tue mani”.

Matilde Gioli, al secolo Matilde Lojacono, è una celebre attrice e presentatrice italiana. Abbiamo imparato a conoscerla grazie a lavori come “Il capitale umano” di Paolo Virzì o “Belli di papà” di Guido Chiesa. La mimica facciale accompagnata da un talento in divenire l’hanno portata anche a qualche partecipazione sul piccolo schermo come il remake del noto quiz televisivo “Lascia o raddoppia” insieme a Fabio Fazio e Fiorello, nel ricordo di Mike Bongiorno.

Il talento della Gioli, che usa il cognome della madre come nome d’arte, mostra passione per la recitazione sin dai tempi della scuola: dopo essersi diplomata al Liceo Classico Beccaria, inizia gli studi di recitazione e nel frattempo si laurea alla Statale di Milano in Filosofia.

Leggi anche – Cacio e pepe da applausi? Hai sempre commesso questi errori

Nome: Matilda Lojacono

Nome d’arte: Matilde Gioli

Segno zodiacale: Vergine

Età: 31 anni

Data di nascita: 2 settembre 1989

Luogo di nascita: Milano

Professione: attrice

Altezza: 168 cm

Peso: 57 Kg

Profili social: Instagram

Matilde Gioli carriera

La strada, tuttavia, è già tracciata: cinema e televisione. Abatantuono, Veronesi, Papaleo, Pierfrancesco Favino. Ha lavorato con i più grandi che le hanno permesso di apprendere molto in un mestiere mutevole e, in parte, precario fin quando non arriva la grande occasione. Attualmente la vediamo all’interno della fortunata serie “Doc – nelle tue mani “, al fianco di grandi attori come Luca Argentero, Giovanni Scifoni, Elisa di Eusanio e Simona Tabasco.

Oltre alla ribalta, tanti i retroscena: la morte del padre, il dolore, la rielaborazione del lutto. Poi l’incidente in gioventù che ha fatto temere per il suo futuro: il rischio di non riuscire più a camminare era forte. Ora tutto è alle spalle e Matilde non vuole farsi mancare nulla: non resta che attendere la prima occasione utile per rivederla al cinema o in tv. Magari proprio con “Doc – nelle tue mani”. La nuova stagione è stata presentata recentemente ai palinsesti Rai.