Rigide e simpatiche borse colorate dell’estate 2021 per essere sempre à la page

Se pensate che le borse rigide siano pura prerogativa delle donne anziane vi sbagliate e lo stesso vale per l’idea che siano la scelta ideale esclusivamente per le maniache dell’ordine. sull’ossessivo compulsivo andante, per intenderci. Eh sì perché le borse rigide, piacciano o meno, son tornate e lo hanno fatto alla grande, in ogni misura ed in colorazioni fresche e stupende. Vediamo quali scegliere per look estivi da urlo!

Dai modelli medi di Even&Odd (super economici a 23 euro), passando a quelli mini di Jacquemus (425 euro) che sono protagonisti indiscussi su Instagram, fino alle tote di Balenciaga effetto pelle di coccodrillo a 1690 euro, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Vediamo oggi i brand più cool dell’estate selezionati apposta per voi.

Borse rigide e colorate per l’estate più social di sempre

L’estate 2021 è un po’ come quando Steno nel 1952 sorprese il popolo italiano con qualcosa di totalmente nuovo. Dopo tutti i film in bianco e nero infatti arrivò “Totò a colori” ed il cinema, ma non solo quello, non è stato più lo stesso. Sì perché finalmente, dopo tante privazioni, si torna alla vita ed alla (semi) libertà e, visto che anche la moda parla, lo fa appunto attraverso i colori.

Non c’è bisogno di spendere una fortuna per avere borse belle e di qualità, ecco perché tra le proposte odierne troviamo la mini borsa rigida a 19,99 euro firmata Mango. La forma è trapezoidale, i colori disponibili sono tre, dal cuoio al ciliegia ed in valigia occuperà pochissimo spazio quindi fateci un pensierino. A 35,99 vi potrebbe conquistare la crossbody bag a tracoll di Parfois in giallo fluo, perfetta per le più giovani.

Elegante ma al contempo casual la borsa Guess in blu elettrico costa 140 euro. Si adatta sia ad un paio di sandali flat nei colori del mare sia ad un paio di blue jeans classici.

L’Eveline fucsia di Marant mette allegria e fa subito sentire più teen. La borsetta a mano in vera pelle con manico regolabile e tracolla sembra una caramella e costa 149 euro.

Quindi non serve avere una Prada -anche se averla in regalo farebbe piacere a tutte – basta seguire le nostre dritte e vedere post relativi al modello di nostro interesse su Pinterest per scoprire total look da Social!

LEGGI ANCHE: Fantasiose, romantiche e golose borse Pasticcino. Scegli la più adatta a te (chedonna.it)

Fondamentale non mixare troppi colori – soprattutto se fluo – e portare tutto con classe e sicurezza. Sarete notate di più e ricordate meglio.

Silvia Zanchi