I figli di Alessandro Preziosi sono due e sono nati a undici anni di distanza l’uno dall’altra. Entrambi hanno scelto una vita il più possibile normale, lontano dai riflettori e dai social.

Riguardo alla vita sentimentale di Alessandro Preziosi molti telespettatori conoscono principalmente la storia d’amore tra Alessandro e Vittoria Puccini, nata sul set della celebre fiction Elisa di Rivombrosa.

I due attori si innamorarono sul set, forse a causa delle numerose scene d’amore girate insieme, e costruirono una vera e propria relazione al di fuori del set. Si trattò di una relazione molto stabile e felice che andò avanti dal 2004 al 2010 ma che poi, come molte delle cose belle, trovò improvvisamente la sua conclusione.

Alessandro Preziosi è una persona molto discreta, che sui social condivide principalmente fotografie relative alle sue passioni che sono l’arte, il mare e naturalmente il suo mestiere.

I suoi figli, che ormai sono adolescenti, non compaiono mai sul profilo dell’attore, dove evidentemente non amerebbero stare. Il suo primogenito infatti ha un profilo Instagram blindato, una decisione presa probabilmente a causa dell’eccessiva attenzione ricevuta dai media che si occupano di cronaca rosa. Della secondogenita, invece, non si hanno fotografie recenti.

Cosa sappiamo dei figli di Alessandro Preziosi?

Prima della storia con Vittoria Puccini Alessandro Preziosi ha avuto una relazione con Rossella Zito. Della donna non si sa molto, se non che ebbe una relazione con l’attore negli anni Novanta.

Da quella relazione, poi interrottasi senza matrimonio, nacque il primo figlio di Alessandro Preziosi, Andrea Eduardo. Era il 1995.

Come si può vedere dai (pochissimi) ritratti di Andrea postati da sua madre Rossella, Andrea assomiglia moltissimo al padre, dal quale ha preso sicuramente la forma volitiva della mascella e uno sguardo magnetico che sarebbe una vera gioia per le telespettatrici di ogni età.

Purtroppo però Andrea Edoardo non ha alcuna intenzione iniziare una carriera da personaggio pubblico: di certo non ha intrapreso la carriera d’attore come suo padre, e altrettanto certamente la carriera di influencer non lo attira affatto: anche se avrebbe avuto vita facile a crearsi una carriera del genere, prendendo esempio da Aurora Ramazzotti, Andrea preferisce evidentemente dedicarsi ad altro. Ad ogni modo la somiglianza con Alessandro Preziosi c’è ed è assolutamente impressionante.

Bisogna sottolineare che oggi Andrea è certamente diverso: le ultime fotografie postate da sua madre sul proprio profilo personale risalgono ormai a diversi anni fa: quest’ultima è del 2018.

Per quanto riguarda la seconda figlia di Alessandro Preziosi, la bambina nacque nel 2006 e le venne dato il nome di Elena (anche se molti si confondono con il nome di Elisa, in riferimento al nome della serie Elisa di Rivombrosa).

Di lei si sa pochissimo perché Vittoria Puccini la protegge da ogni incursione della stampa nella sua sfera privata.

Della bambina sappiamo di per certo che spesso ha accompagnato la madre sul set e che di tanto in tanto l’ha aiutata addirittura a imparare il copione a memoria.

Oggi Elena non è più una bambina, ma le sue uniche fotografie che è possibile reperire in rete risalgono a molti anni fa.

Oltre al fatto che biondissima, slanciata e a quanto pare amante della musica, di lei si sa davvero pochissimo. Di certo però non deve aver sentito molto la mancanza di una figura paterna. In una vecchia intervista, infatti, Vittoria Puccini affermò che lei e Preziosi avevano fatto di tutto per rimanere in buoni rapporti, affinché Elena non sentisse di crescere lontano dal padre.

Dopo un primo periodo chiaramente difficile, durante il quale arrivarono persino a litigare furiosamente in strada, pare che le cose siano andate appianandosi e che Alessandro Preziosi continui a essere molto presente nella vita di sua figlia.