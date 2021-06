Il nero in estate per molti (e per molte) è un grande tabù: tiene troppo caldo, è un colore invernale, è triste eccetera eccetera. È arrivato il momento però di dire una volta per tutte come stanno le cose: il nero in estate è bellissimo, e si indossa così!

Ogni donna ha uno stile particolare e ogni donna ha senza alcun dubbio qualcosa di nero nell’armadio. Il nero è infatti sinonimo di eleganza e look sofisticati anche quando si indossano abiti dalla linea semplicissima o dal tessuto non proprio pregiato.

Perché allora dovremmo rinunciare alla possibilità di creare look in nero proprio in estate, quando la nostra voglia di sentirci assolutamente bellissime è proprio alle stelle?

Il nero in estate e gli abbinamenti giusti per un look sempre alla moda

Il nero è un colore che possiamo considerare neutro e che, con piccoli accorgimenti, può essere utilizzato per creare letteralmente qualsiasi tipo di outfit.

Non c’è nemmeno bisogno di utilizzare un capo nero acquistato di recente: il nero rende classico e sempre alla moda qualsiasi cosa si indossi: basta abbinarlo ad accessori di tendenza in un determinato periodo per avere look sempre al top.

Il nero gipsy con sandali alla schiava

I sandali alla schiava sono entrati di gran carriera nella nostra wishlist di primavera fin da quando li abbiamo visti indossare da Annalisa nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, ma da quel momento sono state moltissime le vip che hanno indossato questo particolarissimo tipo di scarpe.

Se si è a proprio agio nell’indossarle e si hanno gambe lunghe e slanciate, tutte da mettere in mostra, un look gipsy è l’ideale da ricreare abbinando ai sandali alla schiava un semplicissimo abitino nero da completare con le collane etniche tipiche di questo stile che fa tanto estate, viaggi e desiderio di nuovi orizzonti.

Stile minimal: perfette in ogni occasione

Il nero è uno dei colori più amati dalle donne che amano vestire in uno stile minimal e poco appariscente ma con tanta personalità.

Anche in questo caso la scelta degli accessori (che sono sempre pochissimi e per questo scelti con cura ancora maggiore) è fondamentale, a partire dalle scarpe.

I sabot bassi o addirittura le “pantofole da esterno” che sono state sdoganate anche da Chiara Ferragni possono essere una scelta super comoda per un look da viaggio che mira ad assicurare un comfort assoluto.

Se la scelta del total black è assolutamente valida, non si dovrebbe perdere l’occasione di illuminare l’outfit con un tocco di colore intenso, regalato da una collana particolare o da una borsa eccentrica.

Look casual ma con stile

Una t-shirt nera è quanto di più basico e più noioso possa esistere? Assolutamente sì, eppure può essere trasformata in un capo eccezionalmente versatile per creare look casual estremamente interessanti con l’aggiunta di pochissimi accessori.

L’idea di abbinare il nero al jeans (a proposito, ecco qualche idea per abbinare gli skinny jeans) è perfetta per realizzare un look casual senza sconfinare nell’eccesso del total black, che con dei pantaloni lunghi può effettivamente risultare troppo caldo.

L’accessorio must da abbinare a questo look super semplice sono le scarpe con la zeppa, compagne inseparabili della bella stagione e soprattutto tanto comode da poter essere indossate dalla mattina fino alla sera coccolando i nostri piedi.

Look glamour total black

Dopo aver appena detto che il total black può essere eccessivo in estate, eccoci a dimostrare che è possibile indossarlo in maniera perfetta senza scoppiare di caldo.

Anche in questo caso l’abbinamento parte da una semplicissima t-shirt nera che viene abbinata a pantaloni classici a sigaretta di tessuto leggero. Per un look più sbarazzino e moderno l’orlo dei pantaloni può essere arrotolato per scoprire la caviglia e mettere in risalto i sandali, punto forte dell’intero outfit.

Leggi Anche => Come abbinare i pantaloni a sigaretta e reinterpretarli in vista dell’estate

Per caratterizzare in maniera davvero glamour un look così basic è necessario puntare su sandali dal tacco vertiginoso, occhiali da sole all’ultimo grido e una borsa vista sulle passerelle. A proposito, vuoi sapere come copiare una borsa Versace delle ultime sfilate spendendo davvero pochissimo? Leggi il nostro articolo!

Little Black Dress: il tubino nero in estate è perfetto (come sempre)

Il tubino nero è il classico abito da cocktail che tutte le donne dovrebbero indossare almeno una volta nella vita. In estate, stagione della libertà e dei colori a tutti i costi, quella del tubino nero potrebbe apparire come una scelta un po’ noiosa ma i modi per rendere indimenticabile un look con il tubino nero in estate ci sono eccome.

Gli orecchini e le scarpe sono gli accessori fondamentali su cui puntare se si preferisce lasciare la scollatura libera.

Del resto gli orecchini di grandi dimensioni sono uno dei must indiscussi della primavera – estate 2021.

Per quanto riguarda le scarpe, il top è puntare su sandali dai dettagli eccentrici e super colorati, in maniera da dare all’outfit quel tocco di imprevedibilità e, appunto, di totale libertà dagli schemi che tutte vogliamo vivere in estate.

Come dici? Non hai un little black dress nel tuo guardaroba? Puoi rimediare subito!