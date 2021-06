Giulia Stabile e Sangiovanni prima volta | Retroscena Temptation Island | Giulia Salemi diventa mamma?

Giulia Stabile racconta tutto del suo rapporto con Sangiovanni e Fariba Tehrani sogna di diventare finalmente nonna!

Giulia Stabile e Sangiovanni proseguono con la loro storia d’amore dopo la fine dell’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. La giovane coppia si è recentemente raccontata tra le pagine di Vanity Fair rivelando se tra loro c’è stata o meno la prima volta e come stanno affrontando il viversi nella vita di tutti i giorni, con distanze ed impegni di lavoro vari. Loro, è bene precisare, sono l’unica coppia, delle tante che si sono formate quest’anno, a resistere dopo la fine del programma. Curiosi di sapere come si stanno vivendo questo amore? Attenzione, perché le notizie del giorno non finiscono nemmeno qui.

Giulia Stabile e la sua prima volta. Filippo Bisciglia svela i dietro le quinte di Temptation Island

Da Sangiovanni ad Orietta Berti il passo è breve. La cantante è recentemente tornata in scena con un nuovo singolo in collaborazione con Achille Lauro e Fedez e per l’occasione ha realizzato un video tutorial che non potete assolutamente perdervi se volete che la vostra giornata prenda un piega positiva.

Passiamo poi a Giulia Salemi, che è stata la protagonista di alcune dichiarazioni di mamma Fariba, che ha confidato di voler diventare a breve nonna, dandole perfino un range di tempo in cui agire. Le ultime due notizie del giorno riguardano invece Temptation Island. Raffaella Mennoia ha rivelato che durante le riprese hanno avuto non pochi problemi e Filippo Bisciglia ha raccontato che cosa vedrà il pubblico del piccolo schermo in quest’edizione. Qualcosa che non è mai successo prima.

Valentina e Tommaso stanno insieme da quasi due anni…Lui ha 19 anni in meno della sua fidanzata e si dichiara innamoratissimo. È lei che scrive al programma a causa della “gelosia ossessiva” di lui! Ci vediamo PROSSIMAMENTE su Canale 5 🔥 #StayTuned https://t.co/25Rh1GaOBs — Temptation Island (@TemptationITA) June 16, 2021

Il retroscena riguarda la coppia formata da Valentina e Tommaso, che sono pronti a stupire il pubblico del piccolo schermo con la loro storia d’amore.