“Non sapete cosa mi è successo stanotte”: lo sfogo impensabile di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha fatto preoccupare tutti i suoi fedeli sostenitori scrivendo uno strano sfogo sui suoi profili social.

Giulia Salemi nelle scorse ore ha fatto preoccupare i suoi fedeli sostenitori, pubblicando uno strano sfogo sul suo profilo Instagram. La compagna di Pierpaolo Pretelli, nelle Instagram stories, ha iniziato un discorso con gli utenti della rete, dicendo loro che non avevano assolutamente idea di cosa le fosse successo la scorsa notte.

Queste parole hanno immediatamente preoccupato i suoi fedeli sostenitori, che hanno temuto per il peggio. Soprattutto perché la bella modella di origini iraniane ha consigliato ai deboli di cuore di non cliccare sul link che lei ha inserito nelle stories in allegato, facendo sospettare che ciò che aveva scelto di mostrare loro fosse un tipo di contenuto piuttosto forte.

Giulia Salemi ha fatto preoccupare i suoi fan, che allarmati hanno prontamente cliccato sul link in questione ma si sono ritrovati con una realtà completamente diversa da quella che immaginavano.

Giulia Salemi tira un brutto scherzo ai fan: il finto sfogo

Giulia Salemi ha tirato ai suoi fedeli sostenitori, che da sempre sono al suo fianco e fanno di tutto per supportarla in ogni suo progetto, un brutto scherzo. In quanto cliccando sul contenuto da lei pubblicato, non si accede a nessun contenuto sensibile e non c’è spiegato quello che le sarebbe successo durante la scorsa notte, ma ci si trova di fronte al nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli.

Giulia, che è stata la protagonista di una dedica speciale di mamma Fariba, che ha confidato di voler diventare presto nonna, ha giocato con le sue stories per invitare i suoi fedeli sostenitori a continuare ad ascoltare L’Estate più calda, il nuovo singolo dell’ex velino moro di Striscia La Notizia, scritto in collaborazione con il rapper Shade.

Come hanno reagito i fan della Salemi di fronte a questo terribile scherzo? C’è chi ha sorriso apprezzando il tutto e c’è invece chi un po’ si è preoccupato, temendo il peggio per la propria beniamina.