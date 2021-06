Stefano De Martino gioca a carte scoperte: ecco la donna che ha conquistato, foto

By

Stefano De Martino ha fatto breccia nel cuore di Lei, che ha raccontato tutto sui social riguardo il loro incontro.

Stefano De Martino da quando ha terminato la sua storia con Belen Rodriguez è diventato ufficialmente lo scapolo d’oro del bel paese. Il conduttore di Stasera tutto è possibile è l’uomo più corteggiato d’Italia e tutte vorrebbero provare a conquistare il suo cuore. Stefano continuare a fare stragi e nelle scorse ore, durante la presentazione dei palinsesti di Rai 2, ha fatto di nuovo colpo e questa volta su un noto personaggio televisivo. Di chi stiamo parlando?

Di Mia Ceran! Mia da qualche tempo conduce insieme a Luca e Paolo Quelli che il calcio, il programma che ha recentemente ricevuto una promozione dalla Rai che ha voluto provare a trasferire il contenuto in prima serata e non più durante il primo pomeriggio. Lei e Stefano si sono incontrati proprio durante l’evento e lei ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme. Scatto che ovviamente ha fatto il giro della rete. Tant’è che lei ha confidato di essere rimasta profondamente colpita da lui.

Stefano ha fatto di nuovo colpo? Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la conduttrice sul bel conduttore partenopeo.

Mia Ceran e Stefano De Martino conquistano il web. Lei svela: “Un vero gentiluomo”

Stefano De Martino avrebbe sfoggiato le sue doti migliori in compagnia della conduttrice. Tant’è che lei lo ha dipinto come un vero e proprio gentiluomo e ciò non ci stupisce, visto che nei confronti del conduttore difficilmente ci sono commenti negativi. Tutte le persone che hanno avuto modo di poter collaborare con lui, infatti, hanno sempre speso bellissime parole.

“Grazie a questo cortese fanciullo incontrato per caso per avermi offerto il braccio per scendere le scale del Vittoriano” ha esordito la conduttrice, accompagnando lo scatto che li immortale insieme durante l’evento della presentazione dei palinsesti Rai. Subito dopo la pubblicazione dello scatto, Mia Ceran è stata sommersa dai commenti degli utenti della rete che hanno ironizzato sullo scatto, facendole notare che lei è già impegnata e che potrebbe lasciare a loro le sue attenzioni, da sempre molto richiesta.

“Confermo, Stefano De Martino è un ragazzo d’oro e un gentiluomo” ha scritto poi lei, chiarendo che è rimasta sì colpita da lui ma senza aggiungere alcuna malizia nel ruolo incontro.

Stefano ancora una volta si conferma essere il gentiluomo che tutti dicono essere e molte delle sue fan vorrebbero avere l’occasione di poterci avere a che fare. Chissà se saranno così fortunate come lo è stata Mia Ceran.