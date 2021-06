Sognare di dare gli esami è uno dei sogni ricorrenti e più temuti di moltissime persone di ogni età. Se è piuttosto normale che accada da studenti cosa significa quando a farlo sono gli adulti?

Prima di passare ad analizzare il significato di un sogno per una persona in particolare si dovrebbe cominciare con l’analizzare in generale l’oggetto del sogno. In questo caso quindi sarà necessario chiedersi: qual è il significato simbolico di un esame?

Quando siamo sottoposti a un esame vuol dire che una persona o un insieme di persone che non hanno alcun legame con noi giudicano le nostre competenze e il nostro operato.

Molte persone potrebbero pensare che l’esame di terza media e l’esame di dottorato all’università siano differenti, ma in realtà sono la stessa cosa dal punto di vista di chi viene esaminato.

Quando sosteniamo un esame, nella maggior parte dei casi ci vengono richieste performance al limite delle nostre possibilità. Questo significa ad esempio che un bambino di quinta elementare sarà perfettamente in grado di superare l’esame di quinta, ma sentirà profondamente l’ansia di non riuscire a rispondere a tutte le domande perché esse sono poste quasi sempre per spingere al limite le conoscenze e le capacità di chi viene esaminato.

I sentimenti che vengono collegati più frequentemente alla situazione in cui dobbiamo dare un esame sono l’ansia, l’insicurezza e talvolta addirittura il panico.

Quando sogniamo di dare esami nella maggior parte dei casi proviamo queste sensazioni, ma non è sempre così.

Sognare di dare gli esami è sempre negativo?

Nella maggior parte dei casi, quando sogniamo di dare esami siamo assaliti da sensazioni spiacevoli e addirittura ci svegliamo di soprassalto.

Questo significa che nel sogno non siamo preparati a dare gli esami o che emotivamente ci lasciamo sopraffare dall’agitazione.

Non dare l’esame o fallire l’esame

Sognare di non voler dare un esame o di non superare un esame significa che il nostro inconscio ci avverte che non si sente pronto ad affrontare determinate prove o determinate difficoltà che, però, non riuscirà in alcun modo ad evitare.

In questo caso il consiglio è di individuare l’origine dell’ansia: cosa ci provoca tanta agitazione? Cosa non siamo certi di riuscire ad affrontare? Si tratta di un’ansia oggettiva e ragionevole oppure si tratta di un’ansia esagerata? Quali sono le soluzioni concrete che ci possono aiutare a superare l’ansia?

Sognare di dare gli esami senza conoscere il risultato

Questo sogno rappresenta una grande incertezza per il futuro. Il sognatore si sente messo sotto esame e si sente costantemente giudicato. Se non si riesce a capire qual è l’esito dell’esame durante un singolo sogno è possibile che successivamente si faccia lo stesso sogno per arrivare al finale.

Sognare un esame di cui non si conosce il risultato significa che bisogna concentrarsi sulle sensazioni durante il colloquio: erano sensazioni positive o negative? Ci si sentiva in grado di rispondere o si era consapevoli di star facendo una pessima figura?

Questo ci indicherà come vediamo l’esito di una prova futura che dobbiamo affrontare. Non è necessariamente una prova accademica. Potrebbe trattarsi anche di un confronto con i genitori o con i figli, di un colloquio di lavoro che non sappiamo come andrà eccetera.

Essere promossi

Si tratta del sogno migliore in assoluto che si possa fare riguardo agli esami: significa che abbiamo fiducia nei nostri mezzi e siamo certi di aver costruito abbastanza per riuscire a sostenere lo stress futuro.

Essere bocciati

Significa che sappiamo di aver fatto troppo poco per prepararci alla prova oppure che temiamo enormemente il giudizio di qualcuno e che non ci sentiremo mai preparati abbastanza per affrontarlo.

In questo caso bisogna chiederci se abbiamo problemi di autostima e se forse è il caso di capire come migliorarla per evitare di avere altri incubi del genere in futuro.

Numeri da giocare

Sognare di dare gli esami nella storia della smorfia napoletana è abbinato al numero 16

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.