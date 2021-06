Pierpaolo Petrelli: “Ecco come Giulia Salemi mi ha stravolto la vita”

Pierpaolo Pretelli si racconta in un’intervista svelando i segreti della sua storia d’amorecon Giulia Salemi e il rapporto con la famiglia.

Pierpaolo Pretelli sta vivendo un momento magico. Dopo l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip che gli ha permesso di farsi conoscere meglio dal pubblico e di trovare l’amore con Giulia Salemi, è lanciatissimo nella sua carriera musicale. Il brano “L’estate più calda” sta raccogliendo un grande successo e la sua vita privata procede a gonfie vele.

L’amore con Giulia Salemi, infatti, è sempre più forte così come il legame tra l’influencer e il piccolo Leo, il figlio che Pierpaolo ha avuto dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero.

Pierpaolo Pretelli: “Ecco come sono i rapporti tra Giulia Salemi e la mia famiglia”

Giulia Salemi e il figlio Leo rappresentano i pilastri della vita di Pierpaolo Pretelli che si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a SuperguidaTv in cui ha svelato anche come sono, oggi, i rapporti tra la fidanzata Giulia e la sua famiglia che sembrava aver una preferenza per Elisabetta Gregoraci.

“Penso che non ci sia mai stato un problema vero di accettazione. I miei genitori provengono da una piccola realtà e non erano abituati alle dinamiche televisive di un reality. Si sono trovati in mezzo a questa situazione ma loro sono felici e con Giulia hanno un bel rapporto. Anche in questo caso, sta andando tutto come deve andare”, ha spiegato Pierpaolo.



LEGGI ANCHE—>Pierpaolo Pretelli fa sciogliere Giulia Salemi: l’atto di devozione che lascia senza parole

L’incontro con Giulia Salemi gli ha così cambiato la vita. Tutto, infatti, procede a gonfie vele e anche le discussioni, quando capitano, si concludono con una risata.

“Da quando ho fatto il Grande Fratello Vip e ho conosciuto Giulia la mia vita ha conosciuto una crescita esponenziale. Respiro aria di positività e sta andando tutto come vorrei. Sono davvero felice. Discutiamo raramente anche perché poi finisce sempre a ridere. Giulia a volte fa delle facce strane e io non riesco a rimanere serio”, ha aggiunto.

Giulia è entrata nella vita di Pierpaolo in punta di piedi instaurando un bel rapporto anche con Leo, il figlio di Pretelli: “Leo stravede per Giulia e anche lei il contrario. Hanno un bellissimo feeling”, ha concluso l’ex velino che sta vivendo un momento magico sia professionalmente che sentimentalmente.