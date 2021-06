Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori? Mamma Fariba fa sognare i fans

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto diventeranno genitori? Le parole di Fariba Tehrani hanno fatto sognare gli utenti della rete.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tra le coppie più amate dagli utenti della rete, che passo dopo passo seguono con affetto ed attenzione tutti gli step della loro relazione. Per questo motivo non è sfuggita alla loro attenzione la recente dedica fatta da mamma Fariba Tehrani, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, a sua figlia, in cui lancia un indizio che ha mandato in estasi i fedeli sostenitori di Giulia e Pierpaolo.

Fariba Tehrani spiazza Giulia Salemi: “Sei diventata una piccola grande donna”

Fariba Tehrani si è lasciata andare ad una dolce dedica nei confronti di sua figlia, rivelando che spera di poter diventare molto preso una nonna, entro 2 anni. La frase, ovviamente, non è sfuggito agli utenti della rete, che ovviamente hanno subito ipotizzato che lei potesse sapere in qualche modo qualche confidenza fatta dalla bella modella di origini iraniane, ma vediamo insieme che cosa ha scritto l’ex concorrente di Ilary Blasi.

“Cucciola mia, ti ho cresciuta e ora sei diventata una piccola grande donna, e spero che fra 2 anni diventerai mamma come me😅” ha scritto, accompagnando a queste parole una dolcissima foto della Salemi quando era poco più di una neonata. “La mamma è: una sveglia, una cuoca, una maga, una cameriera, una professoressa, un’impresaria, una psicologa, un’infermiera, un gps (trova tutto!). ha poi proseguito la Tehrani. “Una madre lavora 365 giorni all’anno e ne è orgogliosa” ha poi concluso. “Anche se ci sono molte persone che pensano che non faccia nulla” ha aggiunto, rispondendo a tutte quelle persone che denigrano questo importante ruolo, considerandolo una cosa di poco conto.

Le parole di Fariba Tehrani hanno fatto sognare i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che dalle sue parole hanno sospettato che in realtà sappia molto più di quello che ha fatto intendere. Sarà realmente così oppure l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è limitata ad esprimere un suo desiderio? Staremo a vedere.