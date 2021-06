Giulia Salemi strano incontro | Gemma Galgani da giovane | Dramma Chiara Ferragni

Giulia Salemi ha presentato i suoi nuovi amici a Pierpaolo Pretelli e non mancano i nuovi, e soprattutto inediti, scatti di Gemma Galgani.

Giulia Salemi una pensa e cento ne fa. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha incontrato dei nuovi “amici” ed ha subito immortalato il tutto sui suoi profili social, ma come avrà reagito lui? La sua reazione è assolutamente da non perdere, ma attenzione perché questa non è di certo l’unica notizia del giorno. Non vi resta che vedere il video del nostro tg, l’unico che vi informa su tutti i protagonisti del mondo della cronaca rosa, per scoprirne di più.

Da Giulia Salemi e le inedite foto di Gemma Galgani: le news del TG Pettegola del 23 giugno

Da Giulia Salemi passiamo ad un’altra Giulia, la De Lellis. Giulia De Lellis si trova alle Canarie per registrazione il suo Love Island e lì l’ha raggiunta il suo compagno Carlo Beretta, ma qualcosa è successo in Italia e riguarda l’ex fidanzata di lui. Come reagirà l’esperta di tendenze?

Dalla De Lellis passiamo ad un’altra star di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Gemma, dopo la fine del Trono Over, ha pubblicato alcuni scatti da giovane e tra questi ce ne sono alcuni che la mostrano in costume. Così non l’avete mai vista! Passiamo poi a Chiara Ferragni. La moglie di Fedez, nelle scorse ore, si è vista strappare via il record di più seguita su Instagram. Qualcuno, infatti, è riuscito ad ottenere il suo titolo, anche se per una manciata di followers in più. Lo avreste mai detto che il più seguito ora è proprio lui?

Ci siamo quasi, mancano SETTE GIORNI alla prima puntata di #TemptationIsland! Ci vediamo MERCOLEDÌ 30 GIUGNO in prima serata su Canale 5 😉 #StayTuned pic.twitter.com/CoTGVItvdd — Temptation Island (@TemptationITA) June 23, 2021

Sempre la De Lellis tra l’altro, è stata la protagonista di alcune frecciatine di Filippo Bisciglia, che a breve tornerà sul piccolo schermo degli italiani con Temptation Island, rivelando che il suo programma parla di amore vero, su quelli della concorrenza, invece, nutre qualche dubbio.