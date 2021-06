“Quanto mi sei mancata”: Elisabetta Canalis ritorna in Italia e riabbraccia proprio Lei

Elisabetta Canalis è tornata in Italia ed è tornata proprio da Lei. Le due si sono riabbracciate dopo tanto tempo.

Elisabetta Canalis, non è di certo un mistero, ha lasciato da qualche tempo il bel paese per vivere negli Stati Uniti. L’ex velina mora di Striscia La Notizia lì si è ricostruita una nuova vita insieme alla sua famiglia, ma di tanto in tanto ritorna qui in Italia dai suoi cari. Nelle scorse ore, infatti, Elisabetta ha mostrato sui social di aver fatto ritorno in patria e la prima foto pubblicata sui social è in compagnia proprio di lei. Una delle sue inseparabili amiche dai capelli biondi. Avete capito di chi si tratta?

Emma Marrone ed Elisabetta Canalis di nuovo insieme: “Mi sei mancata”

Elisabetta Canalis, dopo aver fatto ritorno al bel paese, non ha perso tempo e si è subito incontrata con quella che è una delle sue migliori amiche. Se state pensando a Maddalena Corvaglia, con cui ha condiviso per ben 4 anni l’esperienza sul noto bancone di Striscia La Notizia, beh vi sbagliate di grosso perché non si tratta di lei. Le due sembrerebbero non essere più amiche da qualche tempo, mentre una delle cantanti più apprezzate nostrane sì.

Stiamo parlando di Emma Marrone, che dopo aver incontrato la Canalis ha deciso di pubblicare il tutto nelle sue Instagram stories, condividendo con i suoi fedeli sostenitori una foto che mostra il loro recente incontro, ammettendo che durante il corso di questo periodo in cui sono state distanti ha profondamente sentito la sua mancanza: “Quanto mi sei mancata!“ le ha scritto e sicuramente Elisabetta avrà apprezzato e non poco il gesto della sua amica, visto che era da un po’ che non riuscivamo a trascorrere qualche momento insieme.

Elisabetta ed Emma hanno mandato in tilt il popolo della rete, che hanno apprezzato, e non poco, di vederle di nuovo insieme dopo tanto tempo in cui sono state separate. In quanto un po’ la distanza, un po’ la pandemia, non è stato possibile sempre rivedersi quando avrebbero voluto.