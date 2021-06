Temptation Island sta per tornare, ma ricordate i momenti più trash? Gli episodi che hanno fatto la storia

Temptation Island tornerà sul piccolo schermo degli italiani il 30 giugno, ma ricordate tutti i momenti trash delle passate edizioni?

Temptation Island è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani il prossimo 30 giugno. Al timone del programma, come sempre, c’è Filippo Bisciglia e i telespettatori non vedono l’ora di poter assistere a questa nuova stagione, ma in attesa di vedere le nuove coppie mettere alla prova la loro relazione, ripercorriamo insieme i momenti più belli e trash delle passate edizioni, quelle che ci hanno strappato un sorriso e che sono diventati virali in rete.

Voi li ricordate tutti?

Temptation Island: i momenti indimenticabili delle precedenti edizioni

Temptation Island va in onda da numerosi anni, ormai, e di avvenimenti trash ce ne sono stati davvero tanti. Basti ricordare la fuga di Christian Galella, che corse come un matto per rivedere la sua fidanzata Tara, andando perfino contro gli autori. Ovviamente la sua azione non passò impunita e costò la squalifica del programma. Oggi però i due, nonostante il matrimonio, hanno deciso di dirsi addio e si sono separati. Continua a gonfie vele, invece, la storia d’amore tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, lui pur di rivederla si gettò in acqua raggiungendola a nuoto.

Ma un posto speciale nel cuore dei telespettatori lo avrà sempre anche la fuga di Ciro Petrone, che qualche ora dopo aver iniziato la sua avventura all’isola delle tentazioni è corso via lanciando via tutti i cameraman per raggiungere la sua fidanzata con tanto di sottofondo musicale spagnolo. Degno delle migliori soap opera.

Impossibile non menzionare nemmeno la gaffe della fidanzata Martina Sebastiani, che al falò di confronto con il suo fidanzato lo chiamò con il nome del bel tentatore che le aveva rubato il cuore, Andrea Dal Corso, che oggi è felicemente fidanzato con Teresa Langella.

Menzione speciale va anche a Katia Fanelli, che mentre le altre si disperavano per i propri fidanzati, lei triste per la sua manicure e i capelli davvero fotonici. O pianti della sua compagnia Ilaria Teolis, che nel vedere le attenzioni del suo ex Massimo Colantoni si disperava sciogliendo tutto il trucco sul viso. E come non ricordare le epiche risposte di Valerina Marini che mentre Ivan Gonzalez provava a corteggiarla, lei pensava a cenare con delle buonissime cotolette.

L’attesa è finita e da MERCOLEDÌ 30 GIUGNO in prima serata su Canale 5 inizia ufficialmente il viaggio nei sentimenti delle nostre coppie insieme a Filippo Bisciglia… Ci sarete, vero? 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/l5ePfHJWiS — Temptation Island (@TemptationITA) June 19, 2021

Temptation Island è la trasmissione dedicata all’amore, ma è inutile negare che in più di un’occasione ci ha strappato anche un sorriso e speriamo possa farlo anche quest’anno.