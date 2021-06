Paura per Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan: il racconto shock

By

Attimi di paura per Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco. Quello che hanno vissuto ha lasciato senza parole gli utenti del web.

Elisabetta Gregoraci ha vissuto veri e propri attimi di terrore. L’ex moglie di Flavio Briatore sembrava trascorrere un normale lunedì, fin quando non è andata a prendere suo figlio Nathan Falco a scuola. Al suo ritorno a casa ha trovato un ladro che ha provato a derubarli, convinto che nell’abitazione non ci fosse nessuno. Invece ha trovato la tata di famiglia. Non appena l’ha vista, racconta l’ex concorrente di Alfonso Signorini, l’uomo ha provato a prendere a calci la tata.

Lei però lo ha messo all’angolo iniziando a riprenderlo dal suo telefono. In modo tale da avere tutte le prove del caso, mentre suo figlio, da vero eroe, ha subito chiamato la polizia che nel giro di pochi minuti ha raggiunto l’abitazione ed arrestato l’uomo.

Una giornata sicuramente da non dimenticare, tant’è che l’agitazione è ancora tanta ma Elisabetta Gregoraci è fiera di suo figlio e mentre lui è riuscito, dopo ore, a riposare, lei ha voluto dedicargli un dolce pensiero sui suoi profili social.

Un ladro prova a derubare Elisabetta Gregoraci: la confessione lascia senza parole

Elisabetta Gregoraci ha confidato nelle sue Instagram stories di non sapere nemmeno lei come sia riuscita a mantenere una certa calma e freddezza non appena ha visto il ladro che aggrediva la sua tata. Fortunatamente però, grazie anche al contributo di suo figlio che ha prontamente avvertito le forze dell’ordine, tutto si è risolto nel migliore dei modi e l’uomo è nelle mani della giustizia, pronto a pagare le conseguenze della sua scelta.

“Giornata pesante per noi” ha esordito la Gregoraci, lasciandosi andare ad alcune riflessioni durante la notte. “Faccio fatica ad addormentarmi perché siamo tutti un po’ scombussolati e stiamo un po’ così, ma tu finalmente ti sei addormentato” ha proseguito la conduttrice di Battiti Live. “Riposa mio piccolo eroe. La tua mamma ti proteggerà sempre con tutte le sue forze e tu sei il mio piccolo eroe” ha concluso, fiera di come suo figlio, nonostante sia poco più di un bambino, sia riuscito a gestire l’intera situazione nel migliore dei modi e a dimostrare alla sua mamma di essere già un ometto responsabile, che sa decisamente il fatto suo.

La brutta disavventura per Elisabetta e Nathan li ha sicuramente segnati, ma fortunatamente tutto si è concluso per il meglio. Entrambi, anche la tata che è stata aggredita dal malvivente, stanno bene e il ladro sta scontando la sua pena con la giustizia che in maniera tempestiva è riuscita a risolvere l’intera situazione.