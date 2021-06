Filippo Bisciglia, frecciatina contro Giulia De Lellis? Parole al veleno

Filippo Bisciglia sembrerebbe non aver apprezzato le ultime gesta di Giulia De Lellis. Sarà davvero così? Le sue parole non lasciano dubbi.

Filippo Bisciglia è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di Temptation Island. Il conduttore, per l’occasione, ha deciso di rilasciare un’intervista al magazine di Uomini e Donne dove oltre a parlare di questa bellissima esperienza, che da anni lo vede nel ruolo di padrone di casa, sembrerebbe essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa. Perché?

Senza fare nomi e cognomi, il conduttore ha dichiarato che soltanto l’isola delle tentazioni porta il vero amore nelle case degli italiani. In quanto tutti i suoi partecipanti non ricevono alcun premio se arrivano fino alla fine del programma, a differenza di altri programmi dove chi resta insieme vince un cospicuo premio in denaro. Ora, è pur vero che lui non ha fatto nomi, ma l’unico programma che garantisce un montepremi è quello condotto da Giulia De Lellis: Love Island.

Giulia De Lellis, Filippo Bisciglia stronca Love Island? Le sue parole

Filippo Bisciglia ha sottolineato la spontaneità di Temptation Island, in quanto le coppie scelgono di mettersi realmente in gioco. Anche a costo di risultare scomodi nei confronti del pubblico da casa che non appena finisce la puntata non perde occasione per stroncarli in rete. Invece, nelle altre trasmissioni, alla fine dei giochi, anche se magari non si è riusciti a fare breccia nel cuore del pubblico, c’è comunque la possibilità di portarsi a casa un premio finale.

“Se parliamo di amore, parliamo di Temptation Island” ha esordito il conduttore durante il corso dell’intervista. “Se parliamo di attrazione fisica, parliamo di altri programmi” ha subito aggiunto. “Quelli che ho visto io non parlano di amore ma di attrazione. Spesso si vincono dei soldi” ha poi proseguito. “Qui invece non vincono nulla, se non delle consapevolezze su se stessi, i loro percorsi e, appunto, qualche risposta in più” ha poi concluso. “Noi siamo le storie d’amore, le storie vere. Gli altri chissà. E poi siamo i primi e il primo amore non si scorda mai”.

Filippo Bisciglia ha lanciato una frecciata a Giulia De Lellis? Lui non ha fatto il nome della bella esperta di tendenze, che è stata al centro del gossip per il gesto di sua suocera, ma agli occhi degli utenti della rete le sue parole sono apparse piuttosto chiare.