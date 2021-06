“Oggi ho scoperto di cosa ho bisogno”: la confessione di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha confidato di aver finalmente capito di quello di cui ha realmente bisogno. Non è mancata la reazione di Pierpaolo.

Giulia Salemi ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori, presentando loro il suo nuovo amore. Niente paura, la bella modella di origini persiane non ha assolutamente intenzione di lasciare Pierpaolo Pretelli ma ha conosciuto qualcuno che potrebbe dargli, e non poco, filo da torcere. Curiosi di sapere chi ha conosciuto Giulia?

Qualcuno che, a detta sua, le somiglia davvero tanto e di cui non può più fare a meno. Ora, grazie a lui, Giulia Salemi sa di che cosa ha bisogno nella vita.

Giulia Salemi incontra il suo “nuovo amore”: Pierpaolo la stuzzica

Giulia Salemi ha trascorso un’intera giornata in compagnia degli Alpaca e se n’è prontamente innamorata! Scoprendo che questo animale ha una caratteristica molto simile ad una sua. Curiosi di scoprire quale?

“Oggi ho scoperto di aver bisogno di un Alpaca nella mia vita“ ha esordito la compagna dell’ex velino moro di Striscia La Notizia: “Loro amano mangiare (come me) e mi rilassano tantissimo, infatti vengono utilizzati come pet therapy per combattere l’ansia…💆🏻‍♀️ ha poi concluso la Salemi, invitando tutti i suoi fedeli sostenitori a non sottovalutare questo animale.

Ovviamente tra i vari commenti non poteva di certo mancare quello del suo Pierpaolo Pretelli, che ha ironizzato sulle nuove conoscenze fatte dalla sua fidanzata: “Amore… a spasso con gli amici?😁” ha scritto, scatenando un certo sorriso tra i loro fedeli sostenitori che non possono non fare a meno di apprezzare questo lato della coppia che seppur distanti, soltanto fisicamente, riescono sempre ad essere uniti con quel briciolo di ironia che da sempre li contraddistingue.

Giulia Salemi ha scoperto l’amore per gli Alpaca, speriamo soltanto che a Pierpaolo Pretelli non tocchi regalargliene uno perché forse potrebbe diventare un bel problema. Scherzi a parte, la bella modella di origini iraniane non smette mai di stupire i suoi fan, strappando sempre loro un sorriso sulle labbra.