Elodie cambia look | Tiziano Ferro struggente confessione | Ex tronista vuota il sacco

Elodie cambia di nuovo look, mentre Tiziano Ferro ha fatto una struggente confessione sui suoi 20 anni di carriera.

Elodie è la protagonista indiscussa del TG pettegola, l’unico telegiornale che giorno dopo giorno ti aggiorna sui maggiori avvenimenti legati al mondo del gossip e della cronaca rosa. Il motivo? L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, oltre ad essere famosa per la sua voce, lo è anche per i suoi repentini cambi di look. La cantante ha sfoggiato, infatti, un nuovo look sui social. Che cosa ne pensate? Promossa o bocciata? Ma attenzione perché le notizie del giorno non finiscono di certo qui.

Da Elodie all’ex tronista di Uomini e Donne: tutte le news del gossip 22 giugno

Da Elodie passiamo agli ex protagonisti di Uomini e Donne. Tronisti, dame e cavalieri hanno rivelato le mete che hanno scelto per le loro mete estive. Alcuni hanno optato per mete tutte italiane, mentre altri hanno preferito città estere. Curiosi di sapere dove partiranno per quest’estate?

Impossibile poi non menzionare Tiziano Ferro che in occasione dei suoi 20 anni di carriera si è lasciato andare ad una struggente confessione sui suoi profili social, ringraziando tutti coloro che lo hanno supportato ma anche chi gli è andato contro. Torniamo però a Uomini e Donne, dove Jessica Antonini ha dichiarato di sospettare che il suo ex fidanzato, Davide Lorusso, sia in realtà omosessuale. In quanto avrebbero avuto alcuni problemi legati all’intimità.

L'attesa è finita e da MERCOLEDÌ 30 GIUGNO in prima serata su Canale 5 inizia ufficialmente il viaggio nei sentimenti delle nostre coppie insieme a Filippo Bisciglia… Ci sarete, vero? 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/l5ePfHJWiS — Temptation Island (@TemptationITA) June 19, 2021

Infine, ma non per importanza, avete notato la strana coincidenza che unisce tutte le coppie di Temptation Island 2021? Il programma tornerà sul piccolo schermo degli italiani il 30 giugno e i telespettatori sono più curiosi che mai di scoprire quale destino spetterà loro. Riusciranno le nuove coppie a superare le terribili prove a cui le sottoporrà l’isola delle tentazioni oppure preferiranno lasciare il programma da single? Staremo a vedere.