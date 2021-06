Devi spedire una lettera o recapitare un biglietto di auguri e cerchi una busta originale? Forse non sai che puoi farne una perfetta anche da sola, in pochi e semplici step.

Ci sono tanti spunti davvero belli per il fai-da-te. A volte possiamo realizzare oggetti meravigliosi facendo tutto da sole. Con un po’ di pazienza e seguendo il procedimento giusto, si possono avere ottimi risultati!

Per alcune creazioni, si ricorrere al riciclo creativo! Per esempio, tutte noi abbiamo in casa dei vecchi sacchetti delle bomboniere. Possiamo provare a riutilizzarli come profumatori da biancheria.

Insomma, il senso è questo: non sempre dobbiamo acquistare ciò di cui abbiamo bisogno. Possiamo provare a fare tutto con le nostre mani! Per esempio, sai come si realizza una busta per lettera? Se la risposta è no, tranquilla, ti diciamo noi come fare. E’ facile e servono soltanto pochi minuti. Il risultato finale ti lascerà di stucco.

Trucchi geniali per una busta da lettera fai-da-te perfetta!

L’estate è iniziata ed è tempo di feste e cerimonie. Molti eventi, lo sappiamo bene, si organizzano su invito, basti pensare alle partecipazioni di matrimonio. Ci sono poi i biglietti augurali, da utilizzare per compleanni, lauree, anniversari e così via.

Quale che sia la tipologia del biglietto, abbiamo però sempre bisogno della busta, da intestare poi correttamente. Ti sarà capitato, forse, di dover spedire una lettera e di accorgerti, all’ultimo secondo, di non avere la busta! Un piccolo inconveniente che può essere superato con il fai-da-te. Vediamo insieme come fare una bella busta artigianale.

Procurati un foglio – Preferibilmente A4, che è il formato piò comune. Deve essere grande circa il doppio della grandezza della busta che vuoi realizzare. Se desideri una busta più piccola, allora ti consigliamo di piegare e tagliare il foglio a metà.

– Preferibilmente A4, che è il formato piò comune. Deve essere grande circa il doppio della grandezza della busta che vuoi realizzare. Se desideri una busta più piccola, allora ti consigliamo di piegare e tagliare il foglio a metà. Piega bene – L’obiettivo è questo: devi ottenere un rettangolo che sia grande almeno la metà della busta che vuoi realizzare. Inoltre, devi ripiegare il foglio a destra e sinistra, per ottenere due linguette che dovrai poi sigillare.

Chiudi i tre lati: destro, sinistro e base – Per farlo, puoi utilizzare il nastro adesivo oppure la colla. E’ importante fissare bene i tre lati, per evitare che la lettera possa cadere. Devi lasciare aperta soltanto la parte superiore, da usare per inserire il foglio che hai scritto.

– Per farlo, puoi utilizzare il nastro adesivo oppure la colla. E’ importante fissare bene i tre lati, per evitare che la lettera possa cadere. Devi lasciare aperta soltanto la parte superiore, da usare per inserire il foglio che hai scritto. Crea una linguetta nella parte superiore – Ovviamente ti servirà per inserire la lettera! Per farla, basta che pieghi verso il fondo il bordo aperto del rettangolo. Ti consigliamo di fare una linguetta alta almeno 1 centimetro.

Se la busta che stai realizzando è per un invito da consegnare a mano, allora puoi dare sfogo alla tua creatività! Ti diamo quale spunto. Puoi decorarla con dei motivi realizzati con penna in gel (che non sbava!), puoi impreziosirla con degli adesivi che richiamino il tema che hai scelto per il tuo evento e così via. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo delle scelta!

Un ultimo consiglio: occhio all’intestazione! Esiste un vero e proprio galateo della corrispondenza. Che si tratti di spedizione o di consegna a mano, il destinatario va sempre scritto in basso a destra della busta. Molti commettono l’errore di scriverlo al centro oppure in alto a destra!