La borsa da uomo di Valentino comparsa nella cruise collection 2021 è talmente perfetta da poter essere adorata anche dalle donne. Quanto costa? Parecchio. C’è un alternativa economica? Certo, e l’abbiamo trovata.

La Cruise Collection 2021 di Valentino è chiaramente un’ode ai colori chiari e leggeri della primavera, all’energia dell’estate e alla sensazione di libertà che le stagioni calde portano con sé.

Per quanto riguarda le borse, il tema floreale è il fil rouge assoluto. Molto sfruttato anche per le stampe delle camicie a fantasia, per le borse viene declinato in elaborate lavorazioni a sbalzo realizzate su borse di pelle che sembrano “sbocciare” sul fianco dei modelli.

Leggi Anche => Borse di Paglia: tutti i modelli più belli da provare in estate

La borsa da uomo di Valentino che le donne ameranno alla follia.

Le borse tonde da portare a tracolla sono un accessorio in grado di coniugare originalità e comodità: in genere sono piuttosto sottili e poco ingombranti da portare al fianco, la loro forma si presta a molte decorazioni originali e contengono di solito molte tasche per organizzare il contenuto in maniera che non “vada in giro” nella borsa anche in mancanza di spigoli.

Il cuoio è inoltre un materiale assolutamente da riscoprire: si tratta infatti di un materiale estremamente durevole, in grado di sopportare lavorazioni anche molto elaborate e un’ampia gamma di finiture che saranno in grado di offrire sensazioni tattili e visive differenti.

La borsa uomo proposta da Valentino condensa tutte le principali caratteristiche del cuoio: è finemente lavorata in maniera da creare una decorazione a rilievo che riproduce con molto realismo le fattezze di una camelia completamente sbocciata.

Da tempo le tendenze più attuali della moda stanno facendo di tutto per superare la distinzione tra i sessi, proponendo uno stile che possa essere indossato con naturalezza sia da uomini sia da donne.

Non sorprende, quindi, se uno dei pezzi più belli della nuova collezione Cruise 2021 di Valentino compaia nelle fotografie indossata da un modello maschio. Questo dovrebbe distogliere le donne dal comprare la borsa in questione? Ma assolutamente no!

A costituire un problema, con più probabilità, potrebbe essere il prezzo di questa borsa da uomo firmata Valentino: sul sito ufficiale della Maison si indica una cifra che sfiora i 2.000 €

Naturalmente le alternative esistono: se è la borsa a piacere e non l’idea di sfoggiare un oggetto firmato da una maison prestigiosa è possibile reperire on line delle buone alternative.

Di particolare pregio e particolare fascino sono le borse di cuoio artigianali: si tratta di oggetti estremamente curati, realizzati con cuoio di ottima qualità e soprattutto in grado di durare molto a lungo senza subire le ingiurie del tempo. Inoltre, essendo prodotte in pochissimi esemplari, risultano oggetti molto originali, quasi unici e che di certo nessun altro indosserà allo stesso party in piscina.

L’unico consiglio, quando si acquistano borse di cuoio artigianali da indossare a tracolla, è di non acquistare borse molto grandi, poiché il cuoio di buona qualità è in genere piuttosto pesante, sicuramente più pesante della similpelle o di un qualsiasi tessuto adatto a realizzare una borsa. Soprattutto se si sceglie un oggetto decorato con molti strati di cuoio sovrapposti, il peso tende a crescere inesorabilmente. Soprattutto d’estate, quindi, è meglio optare per borse leggere, facili da indossare, maneggevoli e che affatichino la spalla.

Tra le borse artigianali in cuoio più simili a quella della Cruise Collection 2021 di Valentino, la nostra preferita è quella di Miow Leathers, una piccola casa produttrice di accessori artigianali in cuoio che lavora e spedisce le proprie opere in tutto il mondo direttamente da Bali.

Il prezzo? Quasi 20 volte più piccolo di quello della borsa della Maison Valentino! L’impatto? Bellissimo!

Oltre ad acquistare questa borsa, sul sito ufficiale del produttore, sarà possibile anche dare un’occhiata alle diverse varianti che vengono proposte per borse dello stesso modello e della stessa grandezza.