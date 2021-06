By

Le unghie nere e i colori pastello possono andare d’accordo? Assolutamente sì: è il mix perfetto tra uno stile rock e uno terribilmente alla moda, perché i colori pastello sono il trend assoluto di questo periodo.

Nell’animo di ogni donna convivono sempre personalità anche molto differenti tra loro: se da una parte c’è una donna un po’ aggressiva e sicura di sé, dall’altra spesso c’è una ragazza che adora le piccole cose rassicuranti, come una camera piena di peluches, le camicette ricamate e i film d’amore.

Queste due anime sono destinate a non incontrarsi mai? Assolutamente no! Potranno convivere in maniera molto originale grazie a una manicure d’effetto, molto originale e attenta all’evoluzione della nail art.

Unghie nere e colori pastello: il mix giusto per esprimere tutte se stesse

I colori dell’arcobaleno, soprattutto nel mese del Pride sono un must assoluto, ma li abbiamo visti sulle unghie di moltissime ragazze anche negli scorsi mesi.

In linea generale però, chi ha scelto finora le unghie arcobaleno lo ha fatto abbinando i colori pastello a basi molto chiare o addirittura nude.

Si tratta di una manicure delicatissima che si addice soprattutto a chi adora i look romantici e un po’ baby.

Finora quindi chi ama le manicure con almeno un po’ di nero non ha potuto accodarsi alla tendenza attuale della nail art, fino a che qualcuno non ha deciso di rompere tutte le regole e provare qualcosa di completamente nuovo.

L’idea è semplicissima: basta abbinare a una base nera dettagli realizzati con smalti colorati. Scegliere colori più o meno saturi farà assolutamente la differenza tra una nail art “pastellosa” e più infantile e una più tendente al vero stile rock.

Per quanto riguarda le decorazioni è naturale che si possa spaziare in qualsiasi direzione. Bisogna ammettere però che le decorazioni geometriche ben eseguite sono davvero molto belle e danno alla manicure un aspetto appariscente e ordinato allo stesso tempo.

Per gli spiriti liberi si può sempre optare invece per un arcobaleno un po’ disordinato, cioè su piccole macchie ben realizzate in maniera da essere accuratamente distribuite sulle unghie componendo magari fasce o altre decorazioni.

Naturalmente le decorazioni astratte non sono l’unica possibilità in assoluto: è possibile scatenare la ragazza romantica che c’è in ognuna di noi realizzando degli adorabili piccoli fiori dai colori primaverili.

Se le unghie nere con colori pastello ti sembrano una buona idea ma non sei molto convinta in merito a sovrapporli in maniera netta su una stessa unghia, puoi optare per un’alternativa molto interessante.

Queste bellissime unghie dai colori pastello applicati in delicatissime sfumature giocano sul contrasto del nero per creare decorazioni geometriche che le fanno assomigliare quasi a vetrate di moderne cattedrali. Per evitare l’effetto “too much” l’ideale è alternare unghie completamente nere a unghie “a vetrata”.