Il tuo partner preferisce lavarsi di sera anziché di mattina. Lo sai cosa significa?

Se il tuo padre si lava di sera prima di andare a letto invece che la mattina prima di uscire forse ha capito una cosa molto importante.

Sei una di quelle persone che non riescono ad uscire di casa senza fare una doccia e non riesci proprio a capire come fa il tuo partner a lavarsi la sera prima di coricarsi? Il tuo partner deve aver capito una cosa molto importante che sfugge a molti occidentali e che invece è una tradizione ancestrale per il mondo giapponese. Stiamo parlando di un rituale che apporta benefici dimostrati scientificamente.

Perché il partner fa la doccia di sera invece che al mattino?

Ognuno ha le proprie preferenze ed anche in fatto di igiene siamo molto diversi. Se il partner preferisce fare la doccia di sera non significa che la sua igiene non venga soddisfatta. Secondo Japan Today, i giapponesi non rinunciano ad un bagno caldo prima di coricarsi e questa abitudine apporterebbe anche notevoli benefici.

Per questo popolo andare a letto senza lavarsi sarebbe disagevole quanto camminare per strada scalzo. Oltre ad essere una tradizione del popolo del sol levante è anche un’attività benefica per almeno 4 motivi.

Non criticare più il partner se preferisce lavarsi di sera, inizia a farlo pure tu se vuoi godere anche tu di questi 4 benefici. Ecco cosa ti accade se ti lavi la sera:

1.Purifichi il tuo corpo

Di sera si ha più tempo per lavarsi e questa attività può diventare un vero cerimoniale. Oltre a pulire il corpo da polvere e sudore accumulati durante il giorno si può ricorrere al bagno serale per purificare il nostro spirito proprio come fanno i giapponesi che aggiungono all’acqua del bagno tè verde e altre piante che favoriscono il rilassamento del corpo, la purificazione della pelle e distendono la mente.

Il bagno con fettine di limone è il mezzo preferito per liberarsi dalle tossine. L’acqua molto calda, al di sopra dei 40 ° dilata i pori della pelle e la purifica in profondità.

2. E’ un rituale di bellezza

Il bagno idrata e migliora l’aspetto della pelle. Quando ci immergiamo nella vasca il nostro corpo abbassa i livelli di cortisolo nel sangue riducendo l’invecchiamento cellulare. Aggiungendo oli e sali specifici si favorisce l’idratazione della pelle. Secondo alcuni fare il bagno non è molto igienico poiché si staziona in acqua fetida. Se non siete particolarmente sporchi il bagno non crea nessun problema igienico. I Giapponesi hanno iniziato a lavarsi di sera per una fatto logistico. Nel 19 ° secolo, non si poteva contare su un impianto idraulico o di riscaldamento dell’acqua, le persone dovevano far bollire l’acqua e la cosa richiedeva dispendio di tempo, quindi di sera era preferibile. Da allora i benefici del bagno caldo lo hanno reso una tradizione irrinunciabile.

3. Ti puoi godere le sorgenti termali

se ami l’acqua al calare del solo puoi godere delle piscine pubbliche e di bagni termali di sera quando sono meno affollati, infatti in Giappone sono un appuntamento de rigueur. Potersi godere le terme senza la folla ci aiuta a rilassarci e a svuotare i pensieri.

4. Ti permette di non fare tardi al mattino

La mattina andiamo sempre di fretta e il bagno è molto trafficato se si esce di casa più o meno tutti alla stessa ora. La puntualità a scuola e al lavoro è fondamentale. Facendo il bagno di sera risparmierai diverso tempo al mattino.

5. Scalda le ossa

In inverno fa molto freddo, il modo migliore di scaldarsi fino alle ossa è quello di fare un bagno la sera, per poi andare a letto sotto le coperte.