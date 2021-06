La fidanzata di Manuel Locatelli vive a Milano e si definisce una free lance marketer: recentemente ha vissuto un grande dolore per aver perduto uno dei suoi amici più cari.

Si chiama Thessa Lacovich e, a dispetto di quello che il cognome potrebbe far pensare, non è originaria dei paesi di lingua tedesca ma della Costa Rica. Nonostante questo vive a Milano da anni e qui ha conseguito una laurea in comunicazione digitale che ha deciso di far fruttare occupandosi di e.commerce.

La fidanzata di Manuel Locatelli e quell’adorato “terzo incomodo” nelle foto di coppia

Thessa e Manuel Locatelli sono chiaramente una coppia affiatatissima e molto serena. Nelle numerosissime foto di coppia che compaiono sul profilo di Thessa i due si guardano negli occhi e si tengono la mano come dovrebbero fare tutti i giovani innamorati del pianeta.

Entrambi classe 1998 i due stanno attraversando insieme le emozioni (tante) e le difficoltà (poche) della carriera di Manuel. Il giocatore ha infatti ricevuto da pochissimo un prestigioso premio e naturalmente Thessa era accanto a lui, sorridente e impegnata a dirgli quanto fosse orgogliosa.

Nel corso di questi Europei Manuel Locatelli ha messo a segno un fantastico goal contro la Svizzera. Durante l’esultanza per quell’impresa sportiva il giocatore ha corso intorno al campo facendo uno strano segno con le mani che non molti hanno capito: si trattava della T di Thessa tracciata con due dita messe in perpendicolare.

Nonostante le enormi soddisfazioni di questo periodo e sicuramente la felicità che alberga nel cuore di Thessa e di Manuel, Thessa ha dovuto affrontare un grande dolore a causa della perdita di un compagno di giochi a cui era molto affezionata.

Si tratta di Teddy, un cagnolino maltese bianco da cui Thessa non si separava mai e che compariva in moltissime fotografie tra Thessa e Manuel.

In realtà Manuel sembrava prendere abbastanza sportivamente la presenza di Teddy nella sua vita di coppia, consapevole probabilmente che era lui a fare compagnia a Thessa quando lui era impegnato tra ritiri, allenamenti e match.

Come ci si poteva aspettare, quando Teddy è morto il dolore della ragazza è stato immenso, come si può intuire leggendo lo struggente messaggio comparso sui suoi social network.

“14.12.2020

Ci siamo amati tanto io e te, a nostro modo, ma tanto. Sei stato il mio amore più grande, la compagnia che più preferivo, anche se il mio amore per te è stato il più delle volte non ricambiato, ma ti amavo così… quando mi ringhiavi perché ti volevo vicino, quando ti chiedevo un bacio ed il più delle volte mi davi soltanto un’annusata. Sei stato l’amico più fedele. Ora tocca a te a proteggermi da lassù … Grazie di tutto. Ciao Teddy ♥️ ”

Il cagnolino è venuto a mancare poco prima dello scorso Natale e si può solo immaginare quanto siano state tristi le feste per Thessa senza il suo amico.

A quanto emerge dalle suo fotografie personali, finora Thessa ha deciso di non prendere un altro cucciolo: forse è ancora troppo presto per lei. In compenso le emozioni non mancano e, come tutte le fidanzate dei calciatori della nazionale, sta seguendo tutte le partite dell’Italia agli Europei.