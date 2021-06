Manuel Locatelli, chi è: età, altezza, stipendio e il gesto del padre che ha cambiato tutto

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana, fra i protagonisti di Euro 2020: carriera e curiosità.

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, uomo chiave di Roberto Mancini nella Nazionale Italiana, sta vivendo questo Europeo con ottimismo e risultati incoraggianti: le prestazioni in Serie A, sotto l’egida di De Zerbi – passato allo Shakhtar Donetsk – lo hanno premiato mettendolo in evidenza nel corso dell’annata viziata dallo sviluppo e l’espansione della pandemia da Coronavirus.

Tradotto in numeri significa 67 presenze tra le fila dei neroverdi con 4 reti all’attivo. Il percorso in maglia azzurra è iniziato nel migliore dei modi: il crocevia con la Svizzera, allo stadio Olimpico di Roma, dirà qualcosa in più sull’excursus di quello che a tutti gli effetti è un pezzo pregiato del calciomercato italiano. De Zerbi ha provato a portarlo in Ucraina, senza successo finora.

Manuel Locatelli carriera

Le stagioni al Milan, dal 2016 al 2018, l’hanno forgiato non poco. La Scala del Calcio abitua al peso delle responsabilità e alle aspettative che la maglia indossata può dare: questione di blasone e resa, da garantire in campo e fuori. Il suo primo allenatore fu il padre: papà Locatelli riesce ad appassionare Manuel con la sua tecnica e un grado elevato di empatia. Peculiarità che il ragazzo si porterà dietro anche nel professionismo: toccanti le parole del padre al momento del primo contratto importante.

Locatelli junior l’ha sempre visto come un punto fermo: “Da giovane è facile perdersi sotto il peso dei guadagni e la tentazione delle opportunità, tieni sempre la testa sulle spalle. Noi saremo dalla tua parte, ma deve partire da te questo modo di comportarsi”. Grande commozione per questo traguardo ambito: Manuel ora guadagna 700 mila euro netti all’anno. Un salto di qualità non indifferente per la carriera di un talento che ha ancora molto da offrire. Impegnato con la giovane Thessa Lacovich, originaria della Costa Rica, freelance nel settore e-commerce.