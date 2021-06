Carolina Marconi annuncia sui social la battaglia più difficile. L’ex concorrente del Grande Fratello inizia la chemioterapia dopo aver scoperto un cancro. Ecco cos’ha dichiarato.

Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello stronca tutti con un’importante annuncio. L’ex gieffina lascia tutti senza parole. L’ex gieffina Carolina Marconi condivide su Instagram la lotta contro il tumore. Da poco, ha parlato di come sarà perdere i capelli; nonostante le difficoltà, Carolina riesce a sorridere e a non perdere la speranza.

Carolina Marconi e le struggenti parole sul suo stato di salute

Carolina Marconi è stata una delle concorrenti più amata della storia del Grande Fratello. Fu una protagonista indiscussa della quarta edizione che fu vinta da Serena Garitta. L’ex gieffina, con alcuni post pubblicati su Instagram, ha svelato alcuni aggiornamenti sul suo stato di salute:

“4/06/2021 ho cominciato a tagliare i capelli perché si avvicina il giorno della chemio. Domani, il 16 di giugno, il mio primo ciclo lo farò di pomeriggio. Li ho sempre portati lunghi, ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti”.

Poi ha aggiunto: “tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco 😂…tutto questo passerà ,i capelli cresceranno, l’importante è la salute ..e’ quello che mi sento dire tutti i giorni ma chi sta facendo il mio stesso percorso sa che è devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva) che è stato molto difficile e lo sarà ancor di più in questi mesi ma non smetterò mai nella mia vita di essere felice ed entusiasta come una bambina, comunque vedendomi bene nn ci sto poi così male, mi piaccio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

“Certo adesso dovrò vedere come sarò da rasata ..😂😅 alla prox diretta grazie x starmi vicino apprezzo tanto il vostro sostegno. Siete meravigliosi ❤️🥰vi abbraccio tutti ”

Prima di iniziare la chemio, Carolina Marconi ha trascorso il weekend a Formia godendosi i raggi del sole di maggio. Fino a dicembre, l’ex concorrente del Grande Fratello non potrà prendere il sole e, grazie alla sua famiglia, ha potuto trascorrere un bel weekend in un luogo che ama molto.