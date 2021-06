Belen Rodriguez è prossima alla nascita della seconda figlia, Luna Marie. Ma nonostante sia al nono mese di gravidanza non rinuncia a fare questa cosa: ecco cosa e perché.

Belen è da sempre una grande sportiva, la showgirl e conduttrice argentina non può di certo farne a meno neanche in gravidanza! Inoltre sembra che l’attività fisica sia di grande aiuto per le donne in dolce attesa e Belen lo sa molto bene.

La soubrette argentina, in attesa della secondogenita dal compagno Antonino Spinalbese conosciuto solo un anno fa grazie ad un’amica in comune, ha confidato ai suoi follower di non aver rinunciato a muoversi durante questo periodo, nonostante le nausee dei primi mesi e l’evidente stanchezza.

Belen Rodriguez e lo sport durante la gravidanza: ecco le sue dichiarazioni

Che sport ha praticato Belen durante la seconda gravidanza? Il pilates! La Rodriguez ha spiegato ai suoi dieci milioni di seguaci su Instagram:

“Per tutta la gravidanza mi sono allenata sia in studio che via FaceTime con i miei maestri di pilates. Devo dire che a differenza della scorsa gravidanza ho tenuto i muscoli attivi, cosa che mi aiuterà per il post parto”

Il pilates in gravidanza ha infatti degli effetti benefici per la salute e il recupero post parto. Il pilates una tecnica di esercizio fisico che è stata messa punto principalmente con finalità riabilitative e rieducative. Per questo punta molto l’attenzione sul controllo e sulla consapevolezza del movimento, sull’importanza dell’abbinamento di movimento e respirazione e sull’allineamento posturale.

Attualmente Belen Rodriguez è alla 34esima settimana di gravidanza: è entrata in pratica nell’ottavo mese. La piccola Luna Marie nascerà a luglio a Milano, dove è già nato il fratello maggiore Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Il pilates è uno degli allenamenti più adatti alle donne in dolce attesa come Belen Rodriguez. Molteplici i benefici: migliora la respirazione, la postura, le funzionalità cardiocircolatorie e digerenti; rende più dinamico e flessibile il corpo e facilita il rilassamento. Inoltre il pilates aiuta a tenere allenato il pavimento pelvico, ovvero quell’insieme di muscoli e legamenti che sostengono gli organi pelvici, come l’utero e la vescica.