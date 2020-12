Un’abitudine che hanno in molti è di utilizzare quando si fa il bagno un oggetto che potrebbe mettere a rischio la propria salute, scopriamo quale.

E’ capitato a tutti dopo una giornata intensa tra lavoro e diversi impegni di decidere di chiudersi in bagno e rilassarsi un pò, magari facendo un bagno o una doccia calda.

La sera è il momento della giornata dove si cerca di fare il punto della situazione di tutto quello che si è fatto durante l’arco della giornata, rilassandosi e tenendo lontano i pensieri negativi. Ma tutti commettono un errore purtroppo che potrebbe essere dannoso per la salute, mettendola in serio pericolo. La cattiva abitudine che accomuna molte persone è quella di portare in bagno un oggetto che invece non dovrebbe proprio solcare la porta del bagno, ma di cosa si tratta? Noi di CheDonna.it siamo qui per svelarvi l’oggetto non dovreste mai portare con voi quando andate in bagno.

Quando fai il bagno hai con te questo oggetto? Smetti subito, ne va della tua vita

Negli ultimi anni c’è sempre la tendenza di portarsi sempre con se un oggetto quando si decide di fare un bel bagno o doccia, davvero per alcuni è la linfa vitale, forse avete capito a cosa ci riferiamo?

Il cellullare un oggetto a cui non si riesce a farne almeno, non solo gli adolescenti ma anche le persone più mature sono diventati dipendenti da questo dispositivo. Si utilizzano per tutto non solo per le chiamate o per inviare un sms, ma per controllare la posta elettronica, leggere un libro, chattare con gli amici, leggere le news, addirittura per fare acquisti on line.

Non solo grazie alle tante app si possono effettuare pagamenti di bollette, un dispositivo davvero indispensabile a cui nessuno può ormai rinunciare, ma non apporta solo benefici, è necessario porre la giusta attenzione. Ma perchè è preferibile non utilizzare il cellulare in bagno?

Bisogna porre attenzione quando si va in bagno e si porta con se il cellulare, soprattutto se decidete di caricarlo perchè la batteria vi sta abbondonando, non solo scopri perchè non dovresti mai usarlo mentre sei in bagno.

A tutti piace ascoltare la musica mentre si fa un bagno caldo o la doccia, ma ricordate che l’acqua è conduttore di elettricità, lo sanno tutti, infatti è una delle raccomandazioni dei genitori che risuona sempre nella nostra mente fin da bambini.

Addirittura c’è chi ha l’abitudine di stare nella vasca a rilassarsi e maneggiare il cellulare magari chattando con amici, leggendo qualche news o fare acquisti, ma se le mani sono bagnate e toccate il filo elettrico cosa accade? Purtroppo il contatto delle mani bagnate con il filo della corrente elettrica può avere conseguenze anche gravissime. Stesso discorso vale quando asciugate i capelli con i piedi ancora umidi senza avere le pantofole ai piedi, non va mai fatto, si può verificare la folgorazione. Qualche anno fa una ragazza russa è morta fulminata dal suo smatphone.

Non è stato l’unico episodio, purtroppo molto frequente tra i giovani che non riescono proprio a rinunciare, sempre li a controllare l’ultima notizie o il messaggio atteso dall’amico. Sicuramente se l’appartamento ha un impianto a norma in questi casi dovrebbe scattare il dispositivo salvavita, ma ciò non significa che il cellulare si può utilizzare in bagno.

Un piccolo consiglio? Rilassatevi nella vasca da bagno e tenete il cellulare in un’altra stanza, staccarsi ogni tanto non accade nulla, anzi è solo un beneficio.