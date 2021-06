Tina Cipollari è verso l’addio come opinionista di Uomini e Donne? Dagoscia lancia la rivelazione sul futuro del dating show di Uomini e Donne.

Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni Tina Cipollari sembrerebbe prossima all’addio al noto dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ma stanno davvero così le cose?

LEGGI ANCHE –> Tina Cipollari cambia vita: drastica decisione dopo 20 anni di Uomini e Donne?

Tina Cipollari, addio a Uomini e Donne? Dagospia smentisce

Dagospia ha messo a tacere i recenti rumors sulla storia opinionista del dating show di Uomini e Donne. Stando a quanto riferito giorni fa dal settimanale Nuovo Tv, Tina Cipollari, la storia opinionista di Uomini e Donne, sarebbe stata prossima all’addio nel dating show di Maria De Filippi. Ma, ancora una volta, si tratta soltanto di rumors senza fondamento. La Cipollari, presenza storica del programma di Canale 5, sarà presente come di consueto nel ruolo di opinionista accanto a Gianni Sperti e Tinì.

“Ritorna in maniera ciclica la fake news sull’uscita di scena di Tina Cipollari da Uomini e Donne. Questa volta con l’aggiunta di motivi sentimentali. L’opinionista non lascerà il dating show di Maria De Filippi e farà parte del cast anche nella nuova edizione in onda a settembre su Canale 5,” si legge su Dagospia, il portale diretto da Roberto D’Agostino sempre ben informato sui protagonisti del piccolo schermo. Non si tratta in effetti di una novità l’annuncio di un addio della Cipollari a Uomini e Donne, notizia che arriva puntualmente ogni anno durante la pausa estiva.

Tutti i fan della Vamp più famosa della Tv possono stare tranquilli: Tina tornerà nel dating show dal quale si era presa una pausa solo nel periodo tra il 2004 e il 2008 (al suo posto Karina Cascella).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Si fa molta fatica ad immaginare Uomini e Donne senza Tina Cipollari così come per la presenza ormai decennale di Gemma Galgani. Anche quest’ultima, nonostante le recenti indiscrezioni, tornerà a presenziare nel parterre dell’over con un obiettivo preciso: convolare a nozze con qualche nuovo e intraprendente cavaliere pronto ad esaudire la sua favola d’amore.