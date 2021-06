Il maxi dress nero di Paola Turani è probabilmente una delle ispirazioni migliori per i look estivi dei prossimi mesi: ecco perché lasciarsi conquistare.

Paola Turani è una delle prime e più apprezzate influencer italiane. Il suo stile si caratterizza per essere sobrio ma sempre elegante e di classe: per tutti questi motivi prendere ispirazione da lei è sempre una delle idee migliori per qualsiasi fashion addicted.

Il maxi dress di Paola Turani: nero, estivo e romantico

Un maxi dress estivo è la soluzione migliore a qualsiasi emergenza di stile: se non si sa cosa indossare durante un’occasione particolarmente chic o una serata in un locale particolare, la scelta migliore è quella di puntare su un maxi abito.

Il motivo è semplicissimo: sta bene a tutte, non c’è lo stress di scegliere abbinamenti particolari top – bottom e, soprattutto, nasconde tutti i piccoli difetti fisici che in estate ci sembrano sempre più ingombranti e fastidiosi che in inverno.

Il maxi dress indossato da Paola Turani è perfetto per le ragazze dal fisico a pera, perché aiuta a enfatizzare la larghezza delle spalle grazie alla scollatura dal taglio orizzontale e, inoltre, aggiunge un po’ di volume al seno grazie all’ampia rouches che parte da appena sotto la scollatura.

La gonna ampia e svolazzante, che si allarga nella parte bassa dell’abito, è in grado di nascondere le gambe un po’ gonfie (un disturbo diffusissimo durante la stagione estiva) e i fianchi un po’ larghi.

La stampa rossa e nera è un inno all’estate, dal momento che rappresenta vari tipi di coralli, ma riesce a essere particolarmente raffinata anche se è ripetuta su tutto l’abito.

Il maxi dress di Paola Turani è firmato Otra Vez World e fa parte della collezione Pirate Bay. Sullo shop on line dell’azienda è messo in vendita al prezzo di 500 Euro ed è disponibile in varie fantasie e colori oltre a quelli preferiti dalla Turani.

Chi non ha la disponibilità economica necessaria ad acquistare un abito così costoso, però, non deve disperare: l’alternativa economica c’è sempre!

L’abito selezionato da Chedonna.it è quello proposto in vendita da Milanoo sullo shop on line ufficiale. Si tratta naturalmente di un maxi dress che riprende i colori e anche alcune caratteristiche dell’abito della Turani.

La scollatura è certamente diversa, ma risulta comunque perfetta per chi ha le spalle strette, poiché grazie alle maniche corte ma “spioventi” aggiunge alcuni centimetri ai lati delle braccia.

Anche l’apertura a V che lascia intravedere qualche centimetro di pelle è molto utile per chi ha bisogno di mettere in risalto il décolleté ma può contare su un seno di piccole dimensioni.

La gonna è ampia come quella del modello di Otravez e offre la stesso vaporosità, ma lascia un po’ scoperte le gambe sul davanti. Oltre ad aggiungere un po’ di movimento alla gonna, lo spacco fa sì che questo abito sia ideale anche per le ragazze dal fisico a rettangolo o a mela, che possono contare su gambe toniche e atletiche.

Inoltre, le ragazze dal fisico a rettangolo apprezzeranno sicuramente il movimento che l’abito conferisce alla figura, grazie all’ampiezza della gonna e al modello delle maniche a cui abbiamo già accennato.

La coulisse regolabile in vita fa sì che quest’abito possa essere adattato a qualsiasi fisico modificando leggermente l’aderenza al torace.