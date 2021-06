Il sacrificio d’amore di Giulia Salemi | Il vero amore di Stefano De Martino | Retroscena Uomini e Donne

Giulia Salemi ha fatto di tutto per il suo Pierpaolo Pretelli e Stefano De Martino è venuto allo scoperto con il suo vero amore.

Giulia Salemi è ancora una volta la protagonista del nostro TG Pettegola. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha dato uno schiaffo morale a tutti coloro che non hanno mai creduto in lei, dipingendola come una ragazza viziata ed interessata soltanto ad avere una certa visibilità, ma oggi ha dimostrato loro l’esatto scegliendo di mettere da parte il ruolo di fidanzata per assumere quello di compagna, ma attenzione perché le notizie del giorno non sono di certo finite qui.

Da Giulia Salemi e alla confessione di Paola Di Benedetto: tutti i gossip del 14 giugno 2021

Dal gesto di amore di Giulia Salemi, che testimonia quanto sia bella la sua relazione con Pierpaolo Pretelli, passiamo ad una storia d’amore purtroppo naufragata. Parliamo di quella di Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due hanno annunciato la fine della loro relazione, che purtroppo non è proseguita come speravano ma il gesto di lui ha lasciato di stucco i fan.

LEGGI ANCHE –> Awed svela i retroscena sull’Isola dei Famosi: quello che nessuno ha mai osato confessare

Una storia che invece funziona a gonfie vele è quella di Stefano De Martino con il suo unico vero amore: suo figlio Santiago. Lui è ancora una volta l’unico che riesce a fare breccia nel cuore del bel conduttore, mentre quello del vincitore dell’Isola dei Famosi, Awed, sembra essere ancora libero. O almeno quello è quello che dichiara la sua ex dopo alcune indiscrezioni trapelate dai giornali sul suo conto.

Hai voglia di innamorarti e vuoi partecipare a #UominieDonne? 🥰

Iscriviti subito QUI: https://t.co/sGdfM3mwJ9 pic.twitter.com/HyfflefZKz — Uomini e Donne (@uominiedonne) June 11, 2021

Per ultima, ma non per importanza, troviamo un’ex protagonista di Uomini e Donne che ha dichiarato di aver più volte contattato la redazione per chiedere di tornare a far parte del parterre delle dame del Trono Over, ma la risposta non sarebbe stata positiva e si chiede se dietro questa scelta ci sia la volontà di Maria De Filippi oppure no, ma la speranza è l’ultima a morire.