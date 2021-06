Test del Deserto | Affronta la scelta e scopra cosa ti riserva il futuro

Con il test del deserto dovrai fare una scelta importante che ti mostrerà in che modo la persona che sei adesso influenzerà la tua vita in futuro.

Il deserto è un luogo dal simbolismo molto potente, infatti nel deserto possiamo contare esclusivamente sulle nostre possibilità e ogni scelta ci porta a un bivio tra la vita e la morte.

Per questo motivo il test del deserto mette a dura prova la nostra capacità decisionale ma anche la nostra fiducia in noi stessi e negli altri.

Nel rispondere alla domanda che propone il test dovrai tentare di usare l’immaginazione per calarti davvero nella situazione che viene descritta, infine dovrai leggere con attenzione le due alternative che si pongono davanti a te e scegliere dopo una breve riflessione.

Solitamente si consiglia di scegliere la risposta dei test in maniera istintiva, tuttavia in questo caso il procedimento dovrà essere leggermente diverso: è importante che la capacità razionale sia messa in gioco e sia sfruttata al massimo per prendere la decisione che ritieni sia migliore per assicurarti la sopravvivenza.

Test del deserto: la situazione di partenza

Stai vagando da moltissime ore nel deserto. Il tuo cammino è cominciato all’alba e il tuo scopo era attraversare la distesa di sabbia rovente. Sei arrivato a mezzogiorno, l’ora più calda in assoluto, senza più forze. Pensi di essere a un solo passo dal perdere completamente le forze. Appena prima di accasciarti al suolo ti rendi conto che finalmente in lontananza si vede qualcosa.

Sforzandoti di mettere a fuoco ciò che si staglia all’orizzonte ti rendi conto che alla tua destra si intravede un’oasi con dell’acqua e delle alte palme che possono offrirti un po’ di ombra per ripararti dal calore terribile del sole.

Noti anche però che alla tua sinistra c’è un villaggio di cui non conoscevi assolutamente l’esistenza. Sembra piuttosto grande e sembra ben difeso.

Il villaggio e l’oasi sono grossomodo alla stessa distanza dal punto in cui ti trovi: per la stanchezza e per il riverbero del sole non sai dire quale dei due incontrerai prima, ma sei certo che nessuno dei due è un miraggio. Con le ultime forze che ti rimangono potresti trascinarti fino a uno dei due, ora bisogna decidere dove andare.

Ti dirigi verso il villaggio o verso l’oasi?

VILLAGGIO: “Nell’oasi potrei incontrare un animale selvaggio pronto a sbranarmi e sarei solo a difendermi. Nel villaggio invece sicuramente qualcuno mi aiuterà, mi offrirà dal mangiare e da bere e mi donerà dell’acqua per il resto del viaggio. Magari gli abitanti del villaggio conoscono la strada più breve per uscire dal deserto e me la indicheranno”.

Se hai scelto di dirigerti verso il villaggio significa che ritieni che il gruppo sia più forte del singolo. Hai grande fiducia nel prossimo e sei praticamente sicuro che insieme le persone possono superare ostacoli molto più grandi di quelli che potrebbero affrontare da sole.

Nel tuo futuro farai scelte che ti porteranno a condividere tempo, risorse e progetti. Sarai membro attivo di una comunità (una famiglia, un gruppo di amici, un gruppo di colleghi di lavoro, un’associazione di volontariato eccetera).

Molto probabilmente sarai riconosciuto come membro fondamentale del tuo gruppo sociale, sia come punto di riferimento sia come ragione per rimanere insieme. Sarai in grado di condividere i tuoi valori e il senso di comunità in cui credi moltissimo.

A volte la tua fiducia nel prossimo ti porta a compiere azioni poco prudenti perché sei naturalmente portato a pensare che tutti siano persone corrette, generose e altruiste come te. Uno dei più grandi rischi che correrai in futuro è quello di affidarti alle persone sbagliate, che potrebbero anche approfittarsi della tua generosità.

OASI: “Non mi fido del villaggio: gli abitanti potrebbero essere ostili oppure potrebbero rifiutarsi di aiutarmi. Potrebbero uccidermi e rubare le mie cose. L’oasi invece mi offrirà acqua e riparo dal sole. Potrò recuperare le forze e continuare il cammino dopo aver riempito di nuovo la borraccia.”

Quando hai deciso di raggiungere l’oasi prima del villaggio hai deciso di fare affidamento soltanto sulle tue forze e sulla fortuna. Sei una persona estremamente diffidente ma anche molto coraggiosa e in grado di prendersi le sue responsabilità completamente.

Sei sempre alla ricerca di nuove idee e di nuove prospettive: pensi che la cultura e la tradizione siano importanti ma preferisci pensare che per far progredire l’umanità ci sia bisogno di persone che seguano percorsi che nessun altro ha mai seguito prima.

Non ti piace appoggiarti agli altri ma del resto non ti piace che gli altri si appoggino a te: sei già impegnato a risolvere i tuoi problemi, perché dovresti risolvere i problemi altrui?

Con ogni probabilità questo modo di pensare ti porterà ad avere una vita libera e avventurosa, ma probabilmente un po’ solitaria. Proprio la solitudine è il rischio maggiore che si delinea nel tuo futuro: il consiglio è di imparare a condividere. Come disse un ragazzo molto saggio e solitario: “La felicità è reale solo se condivisa”.

