Kim Kardashian riveste una Lamborghini Urus di tessuto “spugnoso” per il lancio della linea Skims!

Kim Kardashian colpisce ancora! Come? Facendo parlare di se in occasione del lancio della nuova capsule della sua linea di abbigliamento, intimo e non solo, Skims. Ecco come ha rivestito una Lamborghini Urus di tessuto Skims!

Kim Kardashian, madre, influencer, modella, personaggio televisivo, moglie (per ancora non molto) di Kanye West e attivista per i diritti civili continua a far parlare di se. In che modo? Ricoprendo interamente una Lamborghini Urus dal prezzo di € 208.000 del tessuto della sua nuova capsule di Skims, in occassione del lancio che avverrà il 14 giugno prossimo.

Con questo stratagemma, la pubblicità che è stata fatta alla sua linea d’abbigliamento Skims è arrivata fino alla luna, ma a che prezzo?

Il web è in rivolta e i tweet sono punzecchianti, ma Kim Kardashian ha comunque ottenuto il suo intento: quello di far sapere al mondo intero l’uscita della capsule “comfy” di Skims il 14 giugno.

Ma andiamo per gradi: chi è Kim Kardashian? E cos’è Skims?

Kim Kardashian e la sua linea Skims! Comodità e praticità sono le nuove parole d’ordine!

Chi è Kim Kardashian? È una madre di 4 figli avuti con il rapper Kanye West, dal quale sta attualmente divorziando. Arriva ad ottenere popolarità grazie alla serie che vedeva protagonista lei e la sua famiglia intitolata “Al passo con le Kardashian”. Da quel momento in poi la sua carriera è stata una salita vertiginosa.

Tra le tante cose, Kim Kardashian può vantare di aver creato una linea di cosmetici e profumi, la KKW beauty, che ha spopolato in tutto il mondo. Inoltre, viene considerata dalla rivista Forbes una delle donne più influenti al mondo, inserendola nella top ten delle persone con più follower al mondo.

Infatti, può contare 227 milioni di follower solo su Instagram . Ma Kim Kardashian non è solo questo.

È un’attivista per i diritti civili, che si è impegnata, spesso e volentieri in sordina, per aiutare degli ergastolani ad avere maggiori diritti civili e un giudizio più equo. Ha addirittura studiato per diventare avvocato, in modo da poter dare il 100% e aiutare chi ne ha bisogno.

Ma non è questo che ha mandato il mondo del web in rivolta!

Volete sapere cosa ha fatto la miliardaria Kim Kardashian? Come trovata pubblicitaria, decide di rivestire una Lamborghini Urus interamente, quindi esternamente e internamente, del tessuto spugnoso della nuova capsule della sua linea Skims, che uscirà il 14 giugno prossimo! Il web non l’ha fatta passare liscia alla tutto fare Kim, giudicando pesantemente lo spreco di denaro inutile.

Certo, la trovata pubblicitaria è stata un pochino fuori dalle righe, ma la linea Skims nasce con ottimi presupposti!

Kim Kardashian decide di creare una linea di abbigliamento comodo e intimo con un obiettivo: quello di poter essere il più inclusivo possibile. La stessa Kim Kardashian ha spesso raccontato di aver fatto fatica a trovare capi che si adattassero alla sua fisicità e che si sposassero con la sua carnagione. Quindi ha creato una linea che comprende taglie dalla XXS alla 5XL e un’infinità di sfumature e colori! È stata una delle prime a sdoganare nel mondo della moda e del commercio i classici standard di bellezza, ponendo un’attenzione maggiore a coloro che hanno sempre avuto difficoltà a trovare i capi adatti alle loro esigenze!

La nuova collezioni che uscirà il 14 giugno è composta da capi comodi, come top, maglie, pantaloncini e tute, tutti creati a partire da un tessuto molto morbido, effetto spugna. La praticità e lo stile sono assicurati. Ma a che prezzo? Diciamo che il top con scollo all’americana, che è il capo che costa meno all’interno della nuova capsule, costa € 57,00.

Comodità, stile e inclusività sono assicurati. Risparmio? Non credo proprio!

Emanuela Cappelli