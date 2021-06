Giulia Salemi senza Pierpaolo Pretelli si consola con loro: web impazzito

Giulia Salemi senza il suo Pierpaolo Pretelli si consola con tutti loro. La foto ha mandato in panico tutti i suoi fedeli sostenitori.

Giulia Salemi, purtroppo, non può sempre stare al fianco del suo Pierpaolo Pretelli. La bella modella di origini iraniane vive a Milano, mentre il suo compagno a Roma. Purtroppo nonostante i due vogliano poter trascorrere tutto il tempo possibile insieme, al momento non è possibile e ciò provoca in loro una certa tristezza ma qualcosa nelle scorse ore ha risollevato il morale della Salemi. Che cosa è successo?

Mentre tornava in treno, la fidanzata dell’ex velino moro di Striscia La Notizia ha incontrato delle vere e proprie superstar. Ovviamente parliamo dei Maneskin, la band nostrana che ha permesso al nostro paese di poter vincere l’Eurovision, traguardo che non raggiungeva da oltre venti anni, e Shade, con cui Giulia ha avuto modo di poter collaborare con la realizzazione del videoclip dell’ultimo singolo del rapper.

La foto di Giulia Salemi e i Maneskin in compagnia di Shade ha mandato in estasi i fan.

I Maneskin e Shade incontrano Giulia Salemi: la foto scatena il web

Concetto musica sul treno CHECK✅ perchè in fondo anche io mi sento una di loro …😌😂 @thisismaneskin @thetrueshade & Jaro pic.twitter.com/cVh0erEefy — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) June 9, 2021

Giulia Salemi ha incontrato per puro caso i Maneskin e i fan sono letteralmente impazziti, in senso assolutamente positivo, nel vedere la foto che li immortala insieme e non è nemmeno mancato il simpatico commento del rapper shade che forse senza volerlo ha fatto una grande sorpresa ai fan rivelando una news su Pierpaolo Pretelli, grande assente in questo fortunato momento.

“Concerto musica rock sul treno fatto” ha esordito in maniera ironica la Salemi. “Perchè in fondo anche io mi sento una di loro” ha poi concluso, ammettendo che dietro l’aspetto glam e sempre alla moda si nasconde un vero animo da rockstar.

Come anticipato però, non è mancato ad arrivare il commento del rapper Shade che ha svelato una piccola anteprima sul nuovo progetto discografico dell’ex velino moro di Striscia La Notizia: “Tutti molto belli ma la vera hit ce l’ha Pretelli“ ha svelato, ammettendo di aver ascoltato in anteprima il brano di Pierpaolo e anticipando che è una vera e propria bomba.

Giulia Salemi ha incantato il web come soltanto lei sa fare e l’inedito scatto che la immortala al fianco dei Maneskin, la band più amata degli ultimi anni, sta facendo sognare tutto il popolo della rete che ha visto i propri beniamini finalmente riuniti insieme.