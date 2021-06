La figlia di Cesare Bocci è bellissima e ha preso dal padre una grandissima naturalezza nello stare davanti alla fotocamera. Ecco chi è e cosa sappiamo di lei.

Cesara Bocci condivide la propria vita con la stessa donna da oltre 25 anni: a fare coppia fissa con l’attore è la chef Daniela Spada, che è anche madre dell’unica figlia dell’attore, Mia.

Purtroppo la vita di Daniela è stata molto sfortunata: la donna è andata in coma per 28 giorni a causa di un ictus cerebrale che l’ha improvvisamente colpita quando aveva solo 36 anni e Mia era nata appena una settimana prima.

Successivamente la compagna di Cesare Bocci ha ripreso a condurre una vita il più possibile normale ma il destino aveva in serbo per lei ancora un’enorme difficoltà. Alla chef è stato infatti diagnosticato un cancro alla mammella che ha purtroppo comportato l’asportazione del seno.

Nonostante le enormi difficoltà affrontate dalla famiglia Bocci, Cesare, Daniela e Mia sono più uniti che mai e Bocci ha anche raccontato la storia di sua moglie in un libro estremamente commovente, nel quale ha spiegato come quella vicenda così difficile ha rappresentato il momento in cui lui e Daniela si sono ritrovati ancora più vicini. Il libro si intitola Pesce d’Aprile: lo scherzo del destino che ci ha reso più forti.

L’attore ha spiegato che il desiderio di scrivere un libro con la storia della sua famiglia e con il dramma vissuto da Daniela è nato dal pensiero che quella terribile esperienza e la forza che è nata dall’affrontarla, avrebbero potuto aiutare molte altre persone a superare periodi di difficoltà.

Mia Bocci: una passione per l’estate e i tatuaggi

Nata nel 2000, Mia Bocci oggi ha 21 anni ed è letteralmente nel fiore della propria bellezza. Sui social ha sempre un gran sorriso e sguardi da modella. Non stupirebbe infatti se prima o poi Mia venisse ingaggiata da qualche brand famoso oppure addirittura da una casa di moda per diventare testimonial di una linea di abiti o di prodotti i bellezza.

Dalle fotografie emerge che, anche se giovanissima, Mia è già tatuata e ha uno sugar skull (cioè un teschio decorato, tipico della tradizione messicana) disegnato sulla pelle del braccio sinistro.

All’interno del braccio destro ha invece il ritratto di un personaggio molto famoso negli anni Duemila, Lola Bunny, protagonista femminile del film Space Jam.

Inoltre, ha una grande rosa nera tatuata di traverso sulla schiena, molto ben visibile soprattutto quando la ragazza indossa top scollati.

Ha da poco eseguito anche un altro tatuaggio, molto più delicato: tre piccoli fiori stilizzati che si rincorrono formando un cerchio.

Come tutte le ragazze della sua età Mia sembra avere una predilezione particolare per l’estate, le giornate in spiaggia e le località esclusive di villeggiatura: molte delle fotografie che compaiono sul suo profilo, infatti, sono state scattate a Ibiza, dove evidentemente Mia ha trascorso le vacanze.

La figlia di Cesare Bocci da piccola

Se oggi è bella, la figlia di Cesare Bocci da piccola era irresistibile e probabilmente aveva un caratterino tutto pepe che i genitori facevano fatica a domare.

Da cosa lo si può intuire? Dal fatto che Mia ha pubblicato una vecchia fotografia in bianco e nero e … le aggiunte che ha fatto al suo vecchio ritratto non lasciano dubbi su come la ragazza veda se stessa da bambina: un adorabile diavoletto!

Certo, con il tempo Mia sembra essere cambiata molto ma è comunque rimasta estremamente legata alla sua famiglia, come ci racconta questo bellissimo ritratto scattato insieme al papà.

Da Cesare Bocci mia ha preso l’espressività e lo sguardo che buca lo schermo: queste due caratteristiche saranno il lasciapassare ideale per il mondo dello spettacolo? Chissà!