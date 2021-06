Colpaccio Mediaset: il nome grosso che cambia tutto. Chi arriva per il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip sembrerebbe aver segnato il colpaccio perché nel cast potrebbe esserci un personaggio davvero importante.

Il Grande Fratello Vip, dopo un’edizione da record durata per ben 6 mesi, è pronto a tornare sul piccolo schermo con un’edizione nuova di zecca. Edizione che, salvo imprevisti, dovrebbe andare in onda durante i primi giorni di settembre.

Nonostante manchi ancora qualche mese alla messa in onda, in rete iniziano già a circolare i primi nomi in merito a chi potrebbe abitare questa volta la casa più spiata d’Italia. A svelarci qualche dettaglio in più questa volta è stato il portale Dagospia che ha rivelato in anteprima il nome di un concorrente che avrebbe accettato l’offerta fatagli da Alfonso Signorini. Curiosi di conoscere il suo nome?

Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione impazza sul web

Stiamo parlando di Katia Ricciarelli! L’ex moglie di Pippo Baudo, secondo quanto rivelato dal noto portale, che è stato cruciale durante il Pratigate, sarebbe pronta a varcare la famosa soglia rossa per diventare uno dei nuovi vipponi di Alfonso Signorini.

La notizia, è bene precisare, non è stata ancora confermata dalla produzione del programma o dal direttore di Chi, ma si è già sparsa a macchia d’olio e gli utenti della rete sono convinti di vedere la cantante mettersi in gioco. Anche perché non sarebbe nemmeno la prima volta che la Ricciarelli sceglie di prendere parte ad un reality show. Un po’ di anni fa, infatti, prese parte a La Fattoria di Barbara d’Urso e non passò di certo inosservata tra gli altri concorrenti.

Katia Ricciarelli sarà nel cast del GF Vip oppure no? Non ci resta che pazientare ancora un po’ per scoprire se l’indiscrezione trapelata in rete corrisponde o meno alla realtà dei fatti.