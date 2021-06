La panna cotta è uno dei dolci al cucchiaio più amati possiamo sempre arricchirlo e personalizzarlo eccolo con un ingrediente speciale

Se la panna cotta è la vostra passione tra i dolci al cucchiaio ma volete darle un tocco speciale, la soluzione è una sola: utilizzare un ingrediente segreto. In questo caso è della pasta o crema di pistacchio che si sposa benissimo con la preparazione.

In pratica non cambia nulla nella ricetta di base della panna cotta. L’unica differenza è che quando la panna è ben amalgamata con lo zucchero a velo in un pentolino, allora dovrete aggiungere anche la pasta op crema di pistacchio. Un sapore fresco e delicato per un tocco speciale al vostro dolce che piacerà molto anche ai bambini.

Come preparare una panna cotta speciale: monoporzione oppure pezzo unico?

Questa ricetta di una panna cotta speciale può essere preparate sia un stampini monoporzione che in un blocco unico, utilizzando uno stampo da plumcake. Scegliete voi come fare.

Ingredienti:

400 ml di panna liquida da montare

80 g zucchero a velo

50 g pasta di pistacchio o crema al pistacchio

6 g colla di pesce

granella di pistacchio q.b.

Preparazione:

Versate in una ciotola un po’ di acqua fredda e poi mettete ad ammollare la colla di pesce per almeno 10 minuti. Intanto che aspettate, in un pentolino versate lo zucchero e poi aggiungete la panna liquida.

Dovete farlo utilizzando una frusta a mano e versando la panna poco alla volta, a filo. Solo così infatti sarete sicure di evitare la formazione di grumi. Quando tutta la panna liquida sarà stata incorporata, unite anche la pasta di pistacchio (o crema di pistacchio) e mettete il pentolino sul fornello, portandolo a bollore.

A quel punto strizzate la gelatina e aggiungetela alla panna solo quando sarà bollente, mescolando con la frusta a mano. Dovete aspettare che si sciolga completamente e solo allora potrete versare il composto negli stampini.

Metteteli in frigorifero per almeno 3 ore per far addensare il vostro dolce al cucchiaio. Passato questo tempo, dovrete sformare la panna cotta con un ingrediente speciale dagli stampini e terminate con della granella di pistacchio prima di servire. La panna cotta al pistacchio può essere conservata in frigorifero al massimo per 3 giorni, coperta da pellicola da cucina.