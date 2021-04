Con quattro soli ingredienti è quasi impossibile sbagliare, certo, ma la panna cotta perfetta è fatta di attenzioni e di particolari, vi spieghiamo come fare

In mezzo alla ricca scelta dei dolci al cucchiaio, la panna cotta occupa sempre un posto speciale. Più leggera del budino, perché non contiene uova, delicata e golosa, è buona da sola ma anche con le tantissime salse che la accompagnano. Facile da preparare? Abbastanza, a patto di non commettere alcuni errori anche banali che rovinano una panna cotta perfetta.

E allora vediamo insieme quali sono gli sbagli più comuni da evitare quando prepariamo la panna cotta. Il primo è legato agli ingredienti: se c’è una ricetta e un elenco di quello che ci serve per la panna cotta, perché dobbiamo cambiare?

Per preparare una panna cotta eccellente bastano pochi ingredienti e il, costo è anche molto relativo. Quindi seguiti il nostro consiglio: non andate a comprare le classiche bustine con la base già pronta, ma fate tutto da sole. Basta una buona panna, che deve essere fresca e per il latte scegliete quello intero (vale per tutti i dolci, non solo per questo).

Serve la colla di pesce per preparare la panna cotta? Sì, serve e quindi usatela. Bastano 10 grammi (ogni mezzo litro di panna fresca) bagnati nell’acqua e strizzati a dovere, nella ricetta base. Eventualmente potete utilizzare 5 grammi di agar agar anche se non è proprio lo stesso.

La ricetta della panna cotta è semplice, ma almeno un po’ di attenzione dovete metterla. Soprattutto quando mescolate gli ingredienti per amalgamarli nella base prima di metterla a cuocere. Girate e verificate che la colla di pesce sia sciolta bene nella panna e che lo sia anche lo zucchero. In sintesi, non devono esserci grumi e se avete dubbi, piuttosto filtrate tutto con un colino prima di versarlo nello stampo.

Ultimo, ma non ultimo: il nome della ricetta è panna cotta perché fatta sul fuoco. Ma non significa che deve arrivare al bollore: basta scaldarla affinché la colla di pesce e lo zucchero si sciolgano. A quel punto spegnete, è abbastanza.

Panna cotta perfetta, la vera ricetta per non fallire

Dopo tutti questi consigli e questi errori da evitare, curiose di conoscere la vera ricetta della panna cotta perfetta? Servono mezzo litro di panna fresca, 10 grammi di

, 1 decilitro di latte e 100 grammi di zucchero.

Sciogliete i fogli di colla di pesce in acqua fredda e mettete a scaldare il latte in un pentolino senza farlo bollire. Poi strizzate la colla di pesce e mettetela a sciogliere nel latte. Su un altro fornello scaldate mezzo litro di panna fresca unendo 100 grammi di zucchero mescolando bene per farlo sciogliere.

Alla fine unite i due liquidi, girate e versate tutto in uno stampo in alluminio lasciato 10 minuti in freezer. Lasciate raffreddare fuori dal frigorifero e poi mettete in frigorifero per almeno 6 ore. Infine tirate fuori e servite con una salsa dolce a piacere.