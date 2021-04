Martina Miliddi lascia la scuola di Amici 2021 dopo l’eliminazione: Aka7even piange per lei e la ballerina fa una dedica a Raffaele.

Martina Miliddi lascia la scuola di Amici 2021 dopo l’eliminazione dal serale mentre Aka7even piange disperatamente per lei. La scena trasmessa dal daytime del 19 aprile, in onda alle 19 su Italia 1, ha mostrato la ballerina che, dopo aver salutato tutti i compagni, è andata da Aka7even con cui ha vissuto una storia all’interno della scuola.

Sotto lo sguardo dei compagnia, i due si sono abbracciati e, dopo essere rimasto solo con gli altri compagni, si è lasciato andare ad un pianto disperato. Samuele ha provato a consolarlo e, successivamente, Luca ha raggiunto Giulia Stabile, anche lei in lacrime per l’eliminazione di Martina. I due, così, si sono consolati a vicenda.

Aka7even piange per l’eliminazione di Martina Miliddi da Amici 2021: “Non volevo che finisse così”

Le prime immagini in casetta, dopo l’annuncio di Maria De Filippi sul nome dell’eliminato, avevano mostrato un Aka7even gelido di fronte all’eliminazione di Martina. Il daytime delle 19 di oggi, invece, ha mostrato un Aka7even distrutto per l’addio della ballerina per la quale ha provato un sentimento importante. In lacrime esattamente come Giulia Stabile che aveva legato con Martina sin dall’inizio del percorso nella scuola più famosa d’Italia, Luca ha detto:

“Non volevo se ne andasse così almeno verso di me. Volevo almeno parlarle. Per la prima volta nella mia vita ha vinto l’orgoglio, però poi succede questo. Esce e piango come un co…ne”.

Anche Giulia è apparsa inconsolabile: “Ora chi mi fa le coccole la notte. Lei c’era sempre per me. Anche se è così giovane è una donna enorme”, sono state le parole dette dalla ballerina che è stata poi consolata dal fidanzato Sangiovanni che le ha fatto una dedica speciale durante l’ultima puntata del serale.

Nel frattempo, Martina è tornata sui social e, oltre a ringraziare i compagni e tutte le persone che le hanno permesso di vivere un sogno, ha pubblicato una dedica per Raffaele, il cantante della squadra guidata da Arisa e Lorella Cuccarini.

Nelle prossime ore dedicherà qualcosa anche per Aka7Even?